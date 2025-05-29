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瑞士冰川崩塌 冰塊碎石淹沒山谷小村1人失蹤[影]

2025/5/29 13:48（5/29 13:57 更新）
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影片來源：ABC News

（中央社日內瓦28日綜合外電報導）瑞士當局表示，瑞士阿爾卑斯山脈（Swiss Alps）今天發生大規模冰川崩塌，幾乎摧毀了布拉滕村（Blatten），目前有一人下落不明。

法新社和美國廣播公司新聞網（ABC News）等媒體報導，由於危險迫在眉睫，這座位於洛奇塔爾山谷（Lotschental）的村落上週已提前撤離全部約300名村民。

瑞士南部瓦萊邦（Canton of Wallis）的樺木冰川（Birch glacier）今天下午3時30分左右發生大規模崩塌，目前並未傳出有人員受傷的消息。

官員指出，失蹤者是一名64歲男子，此人並非先前已撤離的布拉滕村民。

布拉滕村長貝爾瓦德（Matthias Bellwald）在記者會上說：「難以想像的事情發生了，我們失去了村莊，但沒有失去我們的心。」

「這座村莊如今雖被厚重的碎石瓦礫覆蓋，我們知道我們的家園和教堂應該重建在何處。」

專家數天前已警告，這座冰川恐將出現崩塌。

瑞士阿爾卑斯山脈28日發生大規模冰川崩塌。（Pomona Media/Handout via 路透社）
瑞士阿爾卑斯山脈28日發生大規模冰川崩塌。（Pomona Media/Handout via 路透社）

上傳YouTube的影片顯示，大量冰塊與碎石從山坡上急速落下，村莊所在的山谷首當其衝，泥土和落石湧向民宅。

瓦萊邦自然災害服務負責人馬約拉茲（Raphael Mayoraz）說：「最壞的情況已經發生。」

他表示，冰川上堆積了約300萬立方公尺的物質，隨後傾瀉至山谷之中。

他說：「這是非常罕見的事件。我們不確定上面還有多少物質，但大多數已落下。」

瑞士阿爾卑斯山脈28日發生大規模冰川崩塌，泥土和碎石滑落。（KEYSTONE-SDA via 路透社）
瑞士阿爾卑斯山脈28日發生大規模冰川崩塌，泥土和碎石滑落。（KEYSTONE-SDA via 路透社）

瓦萊邦警方表示，失蹤的64歲男子是當地居民，根據他們掌握的消息，事發之際，這名男子就在這個區域。

當局隨即展開搜救，3名救援專家已被空運至現場，並動用熱成像無人機協助搜索。

警方表示：「儘管付出了巨大努力，目前仍未找到這名男子。」

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馬約拉茲說，儘管機率不高，但不能完全排除發生新一波土石流的可能性。

他說：「這是我們必須密切監控的風險。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1140529

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