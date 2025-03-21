聯合國：全球氣溫上升 冰川融化速度創紀錄

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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）根據聯合國教科文組織（UNESCO）今天發布的報告，全球冰川正在以前所未有的速度消失，過去3年冰川融化的體積是有史以來最大的。

路透社報導，「世界冰川監測服務」（World Glacier Monitoring Service）負責人澤普（Michael Zemp）在日內瓦（Geneva）聯合國總部舉行的記者會上表示，自1975年以來，冰川流失了9兆噸的冰，相當於「德國面積大小、厚25公尺的冰塊」。

由於燃燒化石燃料引發的氣候變遷導致全球氣溫上升，從北極到阿爾卑斯山以及從南美洲到青藏高原，全球的冰川正急劇消融，預計速度還會更快。隨著海平面上升及這些重要水源減少，這可能加劇世界各地的經濟、環境和社會問題。

這項報告發布時，聯合國教科文組織在巴黎舉辦首場「世界冰川日」（World Day for Glaciers）高峰會，呼籲全球採取行動保護世界各地的冰川。

澤普表示，過去6年中有5年記錄到最嚴重的冰川損失；光是2024年，冰川就損失了4500億噸。

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根據聯合國教科文組織的最新報告，東非冰川融化已導致當地為了水資源而爆發的衝突增加，雖然依全球規模來看這樣的衝擊較小，但世界各地的冰川一點一滴融化正在產生複合影響。

2000年至2023年間，山岳冰川融化導致全球海平面上升18公釐，相當於每年約1公釐。根據世界冰川監測服務的數據，海平面每上升1公釐，每年就有多達30萬人面臨洪水威脅。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140321