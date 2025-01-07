川普曾稱暖化是騙局 德學者：擋不住美國能源轉型

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（中央社記者林尚縈柏林7日專電）美國國會已認證川普贏得去年大選，成為第47位美國總統，關心全球暖化民眾憂心，美國是否就此開氣候政策倒車。對此德國學者表示，市場與企業影響力已穩固美國能源轉型趨勢，縱使是川普，也無法動搖這股變革。

美國總統當選人川普（Donald Trump）過去一向對氣候變遷持懷疑態度，甚至將其稱為「騙局」，去年競選期間他曾向選民承諾一旦重新入主白宮，將擴大開採石化燃料，並退出「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的「巴黎協定」（Paris Agreement）。

對此，被認為是「德國最好的氣候報導者」之一的記者、同時也是漢堡應用科學大學（HAW Hamburg）教授施特克（Christian Stöcker）在川普就任前夕投書「明鏡週刊」（Der Spiegel），說明美國能源轉型趨勢已不可逆，縱使是選前公開支持石化業、揚言退出氣候協定的川普也無法阻擋。

施特克分析，當前美國能源市場的變革主要由四大因素推動，這四個原因確保以減碳為目的能源轉型持續發展。

他首先指出，「市場驅動」是能源轉型的核心推力。近年來，全球太陽能與風能技術突飛猛進，發電與儲能成本顯著降低，綠能產業已逐步取代傳統能源，成為市場的主流選擇。這一變化在美國尤為顯著。

根據美國能源情報署（EIA）數據，2024年美國新增的發電容量中，有高達94%來自太陽能、電池儲能和風能等再生能源，顯示市場已經對綠能技術投下信任票，確立未來主導地位。

此外，能源轉型帶來的就業機會也成為川普無法放棄綠能的重要因素。

施特克引華盛頓郵報資料說明，拜登政府推動、補貼清潔能源的「降低通膨法」（IRA）已在美本土創造數十萬個工作機會，且受惠最多的地區並非民主黨選區，而是長期支持共和黨的州。

華盛頓郵報調查，該法案已為共和黨執政區帶來1650億美元投資，顯示能源轉型不僅是環保議題，更與地方經濟緊密相連，若川普上台貿然削減綠能政策，恐怕會面臨來自共和黨選民的壓力。

國際市場的發展同樣左右美國能源政策的走向。施特克舉中國為例，表示中國目前已成為全球最大的太陽能、風能、電池及電動車製造國，其技術與產品正快速進入全球市場，在印度、印尼等發展中國家影響能源轉型。

美國若選擇回頭擁抱傳統石化燃料，不僅會失去與中國競爭的優勢，也可能面臨來自國內新能源產業的強烈反彈。

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最後，川普倚重的馬斯克（Elon Musk）與美國電動車市場崛起，也將進一步確保能源轉型進程。

施特克表示，馬斯克在選戰期間向川普提供巨額政治獻金，且掌控社群媒體平台「X」，在共和黨內部影響力不容忽視。而特斯拉不僅是全球最大電動車製造商，也生產電池與太陽能板，施特克說，「只要馬斯克不跟川普鬧翻，不利於電動車與新能源發展的監管政策就不太可能出現。」（編輯：陳承功）1140107