加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 政治

接見日議員橋本聖子 副總統：台日持續深化合作

2025/5/29 19:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北29日電）副總統蕭美琴今天接見日本參議員橋本聖子等一行人，感謝日本分享因應氣候變遷及發展藍色經濟等相關經驗，副總統並表示，期盼台日未來持續深化合作，共同就產業發展的不同面向進行交流。

蕭副總統上午接見日本參議員橋本聖子等人時致詞表示，非常榮幸能在總統府接待橋本聖子一行，橋本聖子長期關心體育運動，並對體育的性別平權有重要貢獻，近期也與台灣共同針對應對氣候變遷挑戰，以及發展藍色經濟有進一步交流，非常感謝日本分享相關經驗。

google news透過 Google News追蹤中央社

副總統談到，台灣對於碳匯交易機制的相關法規尚未成熟，很高興在此階段也獲得立法院的關注，了解台日雙方如何就未來產業發展的不同面向進行合作。

副總統說，訪團此行也前往台灣國境之南的屏東參訪，屏東縣長周春米相當積極推動當地觀光產業及新興科技領域，是台灣優秀的女性政治家。（編輯：林克倫）1140529

橋本聖子
日參議員拜會周春米 訪大鵬灣推動藍碳永續合作2050淨零戰略 管碧玲：推藍碳為自然碳匯重要一環
立法院
政院統刪後拋追加預算 黃國昌批濫權應先到立院專報政院：重提NCC委員 去年提名人選已函請立院撤回
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
瑞士冰川崩塌 冰塊碎石淹沒山谷小村1失蹤[影]
113
更多編輯台推薦新聞：