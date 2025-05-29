接見日議員橋本聖子 副總統：台日持續深化合作

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（中央社記者溫貴香台北29日電）副總統蕭美琴今天接見日本參議員橋本聖子等一行人，感謝日本分享因應氣候變遷及發展藍色經濟等相關經驗，副總統並表示，期盼台日未來持續深化合作，共同就產業發展的不同面向進行交流。

蕭副總統上午接見日本參議員橋本聖子等人時致詞表示，非常榮幸能在總統府接待橋本聖子一行，橋本聖子長期關心體育運動，並對體育的性別平權有重要貢獻，近期也與台灣共同針對應對氣候變遷挑戰，以及發展藍色經濟有進一步交流，非常感謝日本分享相關經驗。

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副總統談到，台灣對於碳匯交易機制的相關法規尚未成熟，很高興在此階段也獲得立法院的關注，了解台日雙方如何就未來產業發展的不同面向進行合作。

副總統說，訪團此行也前往台灣國境之南的屏東參訪，屏東縣長周春米相當積極推動當地觀光產業及新興科技領域，是台灣優秀的女性政治家。（編輯：林克倫）1140529