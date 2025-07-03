熱浪席捲歐洲 野火加熱島效應再奪6命

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（中央社馬德里3日綜合外電報導）歐洲大陸熱浪來襲，高溫突破攝氏40度，西班牙野火和其他地方高溫再奪6條性命。聯合國氣候機構指出，都巿熱島效應在酷熱天氣期間可能導致更多人死亡。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，西班牙加泰隆尼亞自治區（Catalonia）兩名農夫在戈斯科鎮（Coscó）附近被野火困住，不幸身亡。當局指出，其中一名農場工人曾求助於雇主，但火勢蔓延大片地區，他們未能順利逃出。

緊急救援單位指出，火勢已蔓延至高達6500公頃的範圍。

在義大利，薩丁尼亞島（Sardinia Island）海灘上兩名男性身體不適後死亡，熱那亞（Genoa）則有一名80多歲男性因心臟衰竭去世。

根據法國電視一台（TF1）報導，一名10歲美國籍女孩昨天與雙親一起參觀巴黎凡爾賽宮（Palace of Versailles）期間，於當地時間晚間6時左右在庭院猝倒，儘管凡爾賽宮安全團隊和急救人員進行搶救，一小時後仍回天乏術。

法國生態轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnès Pannier-Runacher）稍早表示，法國已通報兩起與高溫有關的死亡案例，另有超過300人接受了緊急治療。

歐陸正經歷極端高溫，聯合國氣候機構指出，這種現象因「人為導致的氣候變遷」而變得愈來愈頻繁。

西班牙和英格蘭今年雙雙創下有紀錄以來6月最高溫。西班牙國家氣象局（Aemet）指出，西班牙6月均溫攝氏23.6度「徹底打破紀錄」，甚至超過了7月和8月的正常平均氣溫。

西班牙國家氣象局預測南部哥多華巿（Córdoba）2日溫度會來到攝氏41度，而前一晚鄰近的奧蘇納鎮（Osuna）夜間氣溫高達攝氏28度。

法國今年6月高溫創下1900年有紀錄以來第2高，僅次於2023年6月的高溫。

與此同時，希臘兩起野火已促使當局緊急撤離民眾。當局示警，阿提卡（Attica）、克里特島（Crete）以及伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）和愛琴海諸島的部分地區在內的多個地區，面臨極高的火災風險。

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聯合國機構政府間氣候變遷問題小組（IPCC）指出，由人類活動引起的氣候變遷正導致熱浪變得愈來愈常見。IPCC說，隨著地球持續暖化，極端高溫天氣將會更頻繁發生，且變得更加嚴重。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）1日在聲明中指出：「由於都巿熱島效應，高溫對人類身體健康的影響在都巿裡更顯著…都巿的額外高溫會加劇熱負荷，在酷熱天氣期間可能導致更高的死亡率。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140703