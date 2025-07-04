加州奮戰今年最大野火 川普砍預算恐影響救災

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國加州正值夏季野火高風險期，今天逾300名消防人員奮力抵抗一場大型野火。而總統川普正在縮編負責應對氣候災害的聯邦機構，令局勢更加嚴峻。

法新社報導，這場「馬德雷大火」（Madre Fire）昨天在加州中部鄉村聖路易奧比斯波郡（San Luis Obispo）爆發。約200人接獲疏散命令，數十棟建築受火勢威脅。

這是加州今年以來最大規模野火，年初加州就曾遭野火肆虐，當時燒毀洛杉磯大片地區。

根據加州森林防火廳（Cal Fire）說法，火勢迅速蔓延，24小時內焚毀超過2萬1000公頃土地。從災害預警系統拍攝的畫面可見，濃厚黑色煙柱直竄偏遠山區上空。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在社群平台X上寫道：「無論火災從何而起，加州都會挺身而出保護所有社區。」他宣布目前已增派援手。

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這是川普下令削減災害應變相關聯邦機構預算及員額後的第一個夏季。受影響機構包含農業部林務署（Forest Service）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）與聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

紐松昨天指控川普未編列足夠經費支持野火防治計畫。他在記者會上表示：「我們需要實質資源的承諾，而非空泛口號。」他還強調，加州57%土地是由聯邦政府管轄。（實習編譯：李香霆/核稿：盧映孜）1140704