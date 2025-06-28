血糖偏高別輕忽 醫：失智風險悄悄累積

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）高血糖藏危機，醫師提醒，不少人誤認即便血糖偏高，若尚未確診糖尿病，可不用太在意，「這是錯的」，光是處在糖尿病前期，罹患血管性失智症風險就比正常者高出54%。

糖尿病是重要的腦血管風險因子，執業減重專科暨家醫科醫師魏士航近日透過新聞稿指出，高血糖對大腦的傷害主要來自2大機制，分別是血管路徑、神經元路徑。

魏士航解釋，高血糖會直接或透過高血壓等方式損害腦血管，導致白質病變與血管性失智症。慢性高血糖也可能傷害腦神經細胞，加速神經退化，影響記憶與學習能力。

「這2條路徑可能同時作用、相互影響，讓大腦逐步退化。」魏士航表示，更糟的是，糖尿病前期患者常合併高血壓、高膽固醇等心血管風險因子，進一步加劇大腦損傷。

然而許多人對糖尿病前期缺乏警覺，誤以為只是血糖偏高，稍加控制飲食就能自然恢復，不會對健康造成太大影響。魏士航以一篇刊登於「糖尿病、肥胖與代謝（Diabetes, Obesity and Metabolism）」期刊研究，說明血糖升高嚴重性。

這項研究分析英國生物樣本庫（UK Biobank）近45萬名40至69歲受試者數據，發現糖尿病前期者（糖化血色素介在42至小於48mmol/mol）的血管性失智症風險，比血糖正常者高出54%。

結果顯示，處於糖尿病前期的人，在符號配對測驗中，反應速度比血糖正常者慢了約1%。雖然這個差距看似微小，但魏士航說，已顯示在高血糖狀態下，大腦處理資訊效率正在下降，也意味血糖對於認知功能的影響，很可能在尚未確診糖尿病前就已經開始發生。

研究也發現，糖尿病前期患者的大腦結構出現異常。被視為腦血管病變或老化早期指標的「白質高訊號（WMH）」，比血糖正常者多出3%，顯示腦部小血管可能已受損。負責記憶與學習的「海馬體」也出現體積縮小現象，這種變化常見於阿茲海默症早期患者。

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魏士航表示，研究皆證實高血糖會對腦部造成實質性的損害，而非單純的老化現象。研究更進一步指出，糖尿病前期患者未來出現認知功能下降的風險，會較血糖正常者增加42%，與已確診糖尿病者差異不大。

魏士航提醒，從研究結果看，高血糖帶來的風險，其實早在糖尿病確診前就已悄然累積，千萬別輕忽血糖異常狀況，避免錯過逆轉糖尿病前期的黃金時期，當發現血糖偏高時，建議主動諮詢醫師，尋求協助。（編輯：張雅淨）1140628