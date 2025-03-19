胖大叔瘦身變型男 1天逾千次血糖監控立功

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）57歲張先生體態稍胖，長年服用糖尿病藥物，近期血糖控制不佳，醫師建議1天逾千次連續監控血糖變化，分析生活習慣，發現時常吃下隱藏性醣類，改善飲食習慣，半年就瘦7公斤。

根據調查，約12%台灣成人受糖尿病所困擾，榮新診所副院長康宏銘今天在記者會提到，血糖控制是每名糖尿病重要課題，若控制不佳，長期處於高血糖狀態，恐造成全身器官慢性傷害，誘發多種併發症，如腦血管病變、心血管疾病、視網膜病變、腎臟病變、神經病變等。

積極控制第1步是掌握血糖測量記錄。康宏銘說， 血糖是測量血液葡萄糖濃度，傳統居家血糖監測是單點測量，部分患者害怕扎針測指尖血，即使不怕針，再勤奮1天頂多測7次，無法顯示整天的血糖變化，隨著科技進步，連續血糖儀器問世，1天測驗超過千次不再是不可能的任務。

康宏銘指出，連續血糖監測儀器可提供血糖變化曲線，配合個人飲食內容、運動與生活型態解讀，更清楚每個人獨特胰島素分泌生理。連續血糖監測是認知行為治療，有助病患本身對疾病知識增加，進而改變自我照顧行為，調整生活行為及飲食型態，體重管理也變得較容易。

康宏銘說，糖尿病前期患者修正飲食習慣，能達到預防延緩糖尿病發生效果。透過連續血糖監測，糖尿病患通常會驚察的2大飲食錯誤認知，分別是「隱藏性醣類」與「份量錯誤認識」，前者多為吃下太多裹粉烹飪或勾芡調味料理，後者如吃了大碗麵卻不自知已超過需要攝取份量。

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康宏銘表示，第1型糖尿病患者連續血糖監控，健保1年給付2次，第2型糖尿病患目前需自費使用，若第2型患者想了解自身狀況，1年使用1至2次即可，持續配戴約10天至14天，不論洗澡運動都沒問題，絕大部分民眾都可配戴，但皮膚較敏感對持續配戴貼片可能不適者不太建議使用。

康宏銘提醒，雖然連續血糖監測裝置近年變得更加簡便且親民，在藥局或醫材店都能購買方便，但糖尿病患不論是用何種方式記錄血糖，仍須定期回診，與醫師密切合作，了解監測數值的意義，切勿任意調整藥物，才能降低併發症發生的可能。（編輯：李亨山）1140319