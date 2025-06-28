徐秀蘭：考量經濟規模 台特化目前不赴美設廠

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（中央社記者潘智義台北28日電）身兼環球晶、台特化董事長徐秀蘭27日宣布收購弘潔科技公司65.22%股權，她表示，除非經濟規模夠大，台特化才會赴美設廠；環球晶美國新廠已針對矽光子需要的產能簽長約，等建完廠認證完，可滿足客戶的需求。

台特化27日董事會通過以近新台幣30億元，收購弘潔科技公司65.22%已發行普通股股權，預計今年8月完成交易。

徐秀蘭強調，台特化目前市場仍以台灣為主，到海外設廠不是要不要去的問題，做特化產品就跟六輕一樣，量體要夠大，才有設廠價值，如果外銷只用台灣廠產能10%，不如就只靠外銷，不必到當地國設廠；因為即便加上運輸費用也比當地建廠划算。除非未來當地需求很大，才有設廠必要。

她解釋，台特化現階段不赴美，與弘潔科不同，台特化製造的半導體製程所需氣體可運往美國，並在美租倉庫儲存，再銷售給客戶，這跟在當地設廠是一樣，可達到品質有競爭力，循環時間低，提供客戶最好的服務，不代表需要在客戶工廠旁蓋一個廠。

另外，台特化生產無水氟化氫，與僑力化工生產的氫氟酸，一個應用於半導體乾式蝕刻製程、一個用於濕式蝕刻製程，在雙方的原料供應商牽線下，兩家公司共同開發新產品，降低彼此的成本。

徐秀蘭說明，雖然僑力在美國已設廠，但因有經濟規模，台特化目前仍無設廠需求。

她說，半導體製程所需氣體及設備清洗都是晶圓廠需要的，因此投資弘潔科，其中高階清洗客戶包括設備商及晶圓代工廠，做設備及用設備的人都是客戶；台特化與弘潔科，兩邊服務客戶重疊性頗高，台特化是製程用到的氣體、弘潔科鎖定有超潔淨清洗需求的客戶。

她直言，設備不可能用一次就丟掉，像台積電不會自己清洗，因為洗很專業，因為需要看設備是否有微裂、隱裂，要加塗布還是等離子處理，甚至表面還要再溶掉，有很多特殊程序要走，7奈米、5奈米、20奈米都用得到超潔淨清洗。

全球第3大半導體晶圓供應商環球晶美國德州新廠於5月15日落成啟用，成為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠，並可望在今年下半年貢獻營收。

針對碳化矽、氮化鎵產品，徐秀蘭說明，可提供下游產品充電快、散熱快的優勢，因為現在的顯學是散熱，即熱處理，當線徑愈來愈細，運算的量愈大，傳輸內容愈來愈多，就用到很多電力，必須散很多熱，若熱散不出，中央處理器（CPU）很快就壞掉了。

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她表示，人工智慧（AI）伺服器要做得好，散熱問題一定要解決，散熱是顯學，當電壓拉高，與化合物半導體接軌，而矽光子也會受到重視，從電子傳輸轉到光子傳輸，即現在有矽電子到將來走矽光子，很多晶圓矽電晶體結構在絕緣體之上（SOI）的晶圓製程都會有需要。

她指出，晶圓廠除了矽半導體、化合物半導體之外，還有SOI晶圓，環球晶擁有美國唯一的12吋SOI晶圓廠。現在大家講矽光子多為傳輸用途，因過程會發熱，會浪費能量，所以期盼傳輸用光纖傳輸，會快很多，其實這還只是很小的一部分應用，更大的應用是光學運算，環球晶新建廠都把這些應用納入構思，SOI矽光子要用的產能已經簽長約，等建完廠認證完，便可滿足客戶的需求。密蘇里州、德州廠都有客戶下長單，尤其是密蘇里州廠。（編輯：張均懋）1140628