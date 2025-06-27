罷團補件 顏寬恒籲投「不同意」罷免票
2025/6/27 15:42
（中央社記者郝雪卿台中27日電）罷免中國國民黨籍立法委員顏寬恒（台中市第2選舉區選出）團隊今天到台中選舉委員會，補件遞交4068份連署書；顏寬恒服務處呼籲所有反罷免民眾，勇敢出來投「不同意」罷免票。
據中央選委會資料，顏寬恒罷免案連署數不足2267人，罷團到台中選委會送交2階補件連署書，網紅閩南狼陳柏源、前立委陳柏惟陪同到場，呼籲民眾支持罷免。
罷團發言人林宣宏表示，謝謝所有支持者、其他志工團隊協助與奔赴前線的志工們站在街頭、堅持不退，才能從艱困選區走到有機會進入3階投票。
顏寬恒服務處告訴中央社記者，連署告一段落，為反罷免民眾、商家鬆一口氣。過去100多天，民主進步黨罷免團體人海戰術侵擾民宅、要求連署，有店家不願配合，不久後就遭檢舉稽查；觀察民意調查數據，反罷免比例持續上升，遠高於同意罷免，顯然民眾厭惡無差別罷免。
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至於國民黨籍立委楊瓊瓔（台中第3選區選出）、江啟臣（台中第8選區選出）罷免案分別不足3464人、2465人，兩罷團說，持續收件到28日，預計29日到台中選委會送件。
須補件罷免案，中選會暫定7月18日開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案；如果成案，將一併宣布投、開票時間。（編輯：李明宗）1140627
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