賴總統會否與罷團合體造勢 吳思瑤：尊重總統規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北27日電）24位國民黨立委罷免案7月26日投票，總統賴清德是否會與罷團合體造勢，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重賴總統規劃，一個黨主席、執政黨領導人，跟進民意、協助民意，都是再理所當然不過的事。

24位國民黨立委罷免案7月26日進行投票，反共護台志工聯盟宣布展開「護國大遶境」行動，7月4日將在花蓮誓師出發繞台，聯盟志工、聯電創辦人曹興誠說，希望能與總統賴清德合體造勢。

吳思瑤上午在立法院議場前受訪時表示，對大罷免公民行動，「賴總統、賴主席，一直都在」，甚至以黨主席身份下達指示，民進黨公職全力總動員協助公民罷團。

她說，作為台灣最主要的主流民意代表的執政黨，作為一路跟著公民守護台灣、守護民主的重要政黨，絕對不會放公民孤單，黨主席下達全黨動員令就是具體的態度跟立場。

吳思瑤說，賴總統在這段時間以國家元首的高度，進行團結國家十講，是凝聚國家主流共識、團結國家、捍衛民主，這也是賴總統以總統之姿再一次清楚表達立場，也是回應公民團體的民主訴求。

至於賴總統會不會應曹興誠之邀，在關鍵時刻站出來，吳思瑤說，賴總統或賴主席，一路都在支持主流民意，都在支持公民行動，未來若有任何合宜的時機點，尊重賴總統與賴主席的規劃，民進黨團樂見其成。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤說，一個黨主席，一個執政黨的領導人，跟進民意、協助民意，這都是理所當然的事

此外，副總統蕭美琴去年當選後，於5月20日上任前的3月18日訪問捷克，期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性的行動。吳思瑤說，這是反文明、非文明的暴力行為，中國當局應向中華民國台灣道歉。（編輯：翟思嘉）1140627