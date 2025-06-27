國民黨決戰大罷免 擬製作宣講短影音將陸戰轉空戰

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（中央社記者王承中台北27日電）24個國民黨立委罷免案7月26日投開票，另有7案藍委罷免案正在補件與查對程序。國民黨發言人楊智伃今天表示，國民黨直播節目將轉型，把陸戰宣講的現場畫面製作成短影音，透過國民黨發言系統大力宣傳，將陸戰轉為空戰，呼籲大家726出門投不同意票。

國民黨發言人楊智伃、李明璇，以及國民黨青年團總團長黃騰憲等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，呼籲大家勇敢站出來，在726投下不同意罷免一票，守護國會監督力量，守護台灣的正直善良。

楊智伃表示，國民黨的「鄉民呷飽未」與「鄉民早安」直播節目將轉型變成短影音，在全台進行串連發酵，深入全台社區的陸戰宣講，呼籲民眾726一定要站出來投下不同意罷免票，並將宣講的現場畫面製作短影音，轉傳到各個不同的社群平台，將陸戰轉為空戰。

楊智伃指出，後續將在社群平台上將短影音透過國民黨發言系統大力宣傳，同時上街頭協助黨籍立委，守護善良正義。國民黨民代也將共同號召大家守護優秀認真專業的立委，726共同站出來投下不同意罷免票。也會邀請不分黨派的公民夥伴、年輕好朋友一起上街頭，為台灣的未來講真話。

李明璇表示，目前全台街講已在進行，各地都有許多年輕人主動參與，這些年輕人與國民黨其實沒有直接關係，只因為在大罷免當中看到民進黨的獨裁集權，因而希望借用麥克風與肥皂箱站出來發出心聲，甚至不惜挪出原本應該要工作的時間，非常撼動人心。

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李明璇指出，大家都是自動自發的出來，不是網軍也不是側翼，而是土生土長真心愛台灣的年輕人，不希望再看到社會繼續對立、國家繼續分裂，呼籲大家726一定要出門投下不同意罷免一票，要讓民進黨知道，民主不是民進黨專屬的舞台，而是每個年輕人可以暢所欲言的廣場。

黃騰憲表示，民主的價值正是可以發出不同的聲音，許多好朋友自發性錄下影片聲援反惡罷，只要自己在網路上發聲或製作小小的文宣，就是公民力量的展現。青年團也規劃在全台各地站上街頭反罷免，並邀請所有年輕好朋友一起加入，宣傳726不同意罷免。（編輯：謝佳珍）1140627