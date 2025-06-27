藍白攜手反罷免 黃國昌允參加國民黨7/5集會

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（中央社記者郭建伸台北27日電）國民黨籍台北市議長戴錫欽今天拜會民眾黨團總召黃國昌，兩人互邀參加7月5日、7月20日各自舉辦的反惡罷集會，宣示藍白攜手合作。戴錫欽當面遞上邀請函，黃國昌允諾將參加藍營舉辦集會。

身兼國民黨台北市黨部代理主委的台北市議長戴錫欽、國民黨台北市議員李明賢今天拜會民眾黨團，黃國昌偕民眾黨公職迎接，除共同舉行記者會說明反罷免立場，也互相邀請參加各自舉辦的反惡罷集會。

黃國昌表示，過去這段時間台灣社會真的受夠了，總統賴清德就任超過1年，拿不出像樣的成績單，口中喊團結卻不斷創造激化對立，甚至口不擇言說出要「過濾雜質」，然而至今仍未見賴總統為其不適格發言反省道歉。

談及大罷免，黃國昌表示，這場由民進黨發動的政治鬥爭，民眾黨絕對不會袖手旁觀，一定會站在第一線共同捍衛台灣好不容易擁有的民主自由與法治；政黨當然可以競爭，但為了台灣與國家，該合作時就要合作，特別是台灣民主已被民進黨逼到懸崖邊時，退無可退。

黃國昌表示，針對大罷免戰役，民眾黨所有黨公職除了義無反顧幫忙，7月20日下午將在台北市舉辦大型集會，日前已邀請北市國民黨立委參加，「大家手牽手，守護台灣民主」。

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戴錫欽說，有罷免團體帶頭者聲稱應消弭統一的思想，但他要反問，在中華民國憲法架構下，如果有國民主張統一，難道該被淨化、消除嗎；曾幾何時，從黨外時期就倡議言論自由的民進黨，執政竟然因為國會居於劣勢就發起對在野黨無差別大惡罷，這是對台灣自由民主最大的傷害。

戴錫欽表示，國民黨將在7月5日下午於台北市府前廣場舉辦大型反惡罷造勢活動，他今天親自邀請黃國昌參加；對於民眾黨舉辦7月20日集會，黃國昌說已邀請國民黨立委參加，他相當感動，很感謝黃國昌與民眾黨公職，在國民黨遭遇逆襲時願意雪中送炭。（編輯：林淑媛）1140627