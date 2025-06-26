加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
2025罷免案
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案2/36
首頁 / 政治

國民黨搶下7/25凱道路權反罷免 朱立倫：每週都有大活動

2025/6/26 12:33（6/26 12:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫。（中央社檔案照片）
國民黨主席朱立倫。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北26日電）24位國民黨立委罷免案7月26日投票，為反制罷免，國民黨已取得7月25日凱達格蘭大道路權，將舉辦大型活動。國民黨主席朱立倫今天說，從7月開始每週都有安排重要活動，也會邀請立法院長韓國瑜、黨籍直轄市長等參加。

國民黨備戰大罷免，黨內人士透露，已確定搶下7月25日凱達格蘭大道路權，預計安排大型造勢活動，至於投票前黃金週，7月19日在新北市、台中市舉行反罷免造勢活動；7月20日在桃園市也將舉辦一場黃金週造勢。此外，7月5日在台北市舉辦萬人造勢活動、7月10日在中央黨部舉辦勞工後援會成立大會。

朱立倫今天參加2025「銀光好居」標章授證暨創新服務獎表揚典禮前受訪表示，從投票前黃金週到投票前一晚，甚至黃金週的前一週、前兩週，每週都安排重要活動。

google news透過 Google News追蹤中央社

朱立倫說，已跟各區域聯防的負責人，包括台北市、新北市、桃園市、台中市長深談過，做綜合規劃，最後的總戰略、總表出爐後，也會邀請各方人士參加。

朱立倫也說，在重要時段，會邀請國民黨籍直轄市長、立法院長韓國瑜、前中廣董事長趙少康等重要意見領袖，參加反惡罷活動。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1140626

#凱道
#朱立倫
#國民黨
#韓國瑜
#罷免
延伸閱讀
護國大遶境7/4花蓮誓師 全台31罷團集結出發24藍委進三階投票 國民黨以大選規格反罷免柯建銘估大罷免：至少6席被罷掉、10到20席為中成功全國罷免送件將截止 7藍委待補件查對、無綠委成案7/26罷免案投票7大注意事項 當天從事罷免活動也違法
朱立倫
罷免連署涉偽造黨工遭約談 朱立倫：勿無限上綱總統指以選舉罷免打掉雜質 朱立倫：清洗反台獨勢力
韓國瑜
綠喊話韓國瑜收心上班 協商4100億特別條例等重大法案珠心算數學協會赴星參賽 韓國瑜授旗預祝奪冠
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
護國大遶境7/4花蓮誓師 全台31罷團集結出發
48
更多編輯台推薦新聞：