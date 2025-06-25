7/26罷免案投票7大注意事項 當天從事罷免活動也違法

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（中央社記者高華謙台北25日電）24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投票。中選會今天說，投票時要帶身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票。此外，投票日當天禁止罷免活動，違者處至少新台幣10萬元以上罰鍰。

經中選會20日審定，包括共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，高虹安罷免案也成案，將在7月26日投開票。

至於其餘泛藍立委罷免案，游顥、馬文君案正在補件後的查對程序；羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等5件，需於6月29日前補件，後續還待地方選委會查對。目前中選會暫定7月18日召開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案。

中選會今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，7月26日投票時間從上午8時起至下午4時止，投票時需記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。

中選會另提出7大注意事項，首先是7月26日投票日禁止從事罷免活動，若是政黨、罷免案領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反此規定，處20萬元以上200萬元以下罰鍰；若是其他人違反，處10萬元以上100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。

中選會說，第二，禁止在投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，違者經警衛人員制止後仍繼續進行，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。

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中選會也說，禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所（但已關閉電源的行動裝置，不在此限），違者處3萬元以上30萬元以下罰鍰；禁止將罷免票以外的物品投入票匭或故意撕毀罷免票，違者處5000元以上5萬元以下罰鍰。

此外，禁止以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容，違者處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，查獲攝影器材沒收；禁止攜出罷免票，違者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；罷免票以「蓋私章」及「按指印」方式圈選無效，應使用選舉委員會製備的圈選工具圈選。（編輯：林興盟）1140625