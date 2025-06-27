罷團綠委會師街頭造勢 喊出台北5席全罷

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對於藍白合作反罷免，吳思瑤指出，不管藍白怎麼合作，都是奠基在沒有民意基礎、喪失正當性與喪失公信力的情況下，相信這樣的藍白合會逼出更多公民力量挺罷免。

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至於賴總統是否站出來，吳思瑤強調，賴總統正在進行團結十講，倡議守護民主的重要性，最終是否站出來，他們都尊重賴清德作為黨主席的規劃。

外界關注總統賴清德是否會在適當時機投入罷團活動，吳思瑤受訪表示，賴總統身兼國家元首也是民進黨黨主席，這段時間用主席身分多次督促黨公職要做公民罷團最強後盾，不缺席罷免戰役，因此後續關鍵29天，民進黨立委會配合協助罷團的全台大遶境前進每個縣市，只要公民罷團有需要，黨公職就會出現與配合。

吳思瑤表示，前次站同一個路口是總統選戰，當時口號是「美德站出來、三票護台灣」，而如今面對最暴力、最不討論、毀憲亂政、用民主破壞民主的國會，民眾此次只要投一票就好，透過神聖一票同意罷免，用更大的民主守護民主。

強強滾代表指出，公民團體此次發現民主沒有那麼堅固，因此挺身而出，外傳立委羅智強難以罷成，但罷團會一路逆風前行，持續努力，盼大家投出同意罷免選票。台灣出來罷代表表示，罷團將持續固守街頭，守住最後29天。

山除薇害代表提到，公民團體一度孤軍奮戰，感謝民進黨民意代表在最後29天站出來，一起守住台灣民主。港湖除銹代表則說，罷團面對不理性與行政不中立的情形，從未退卻，就是希望擁有正常國會與正常國家。港湖罷秀代表指出，民眾選擇支持罷免，是因為立委毀憲亂政，罷團不是被民進黨動員，而是被國民黨逼了出來。

罷團文山退葆代表指出，國民黨沒有意識到罷免不是藍綠對決，而是民眾守護現在生活的決心，既然民代無法代表民意，民眾只好把權力收回來。剷除黑芯代表表示，罷團這段時間透過上班前、下班後宣傳罷免，加上面對不理性民眾，體力快到極限，希望罷免成功後，大家可以好好休息。

24位國民黨立委罷免案將於7月26日投、開票，反共護台志工聯盟今天在台北小巨蛋前路口舉行「首次！台北罷團&護台應援團大會師 誓言『5席全罷！守護台北』」記者會。除台北罷團國民黨立委的罷團全員到齊，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、王世堅，以及蘇巧慧、吳秉叡、邱議瑩、黃捷、林楚茵、林俊憲、沈伯洋，以及10多位民進黨議員也現身應援。

（中央社記者賴于榛台北27日電）罷免進入第三階段，反共護台志工聯盟今天與多位民進黨立委、議員共同舉行台北罷團與護台應援團大會師記者會，喊出「5席全罷！守護台北」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨主席賴清德多次指示不缺席罷免，民進黨立委將協助罷團的護國大遶境前進各縣市。

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