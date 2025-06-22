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每席藍委都危險 朱立倫籲支持者出來投不同意罷免票

2025/6/22 16:31（6/22 17:21 更新）
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國民黨主席朱立倫（圖）22日在台北出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，表示民進黨集結各種資源要打壓在野黨，但沒有關係，客家人最不怕打壓，一定能夠團結一致，共同反惡罷。中央社記者張新偉攝 114年6月22日
國民黨主席朱立倫（圖）22日在台北出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，表示民進黨集結各種資源要打壓在野黨，但沒有關係，客家人最不怕打壓，一定能夠團結一致，共同反惡罷。中央社記者張新偉攝 114年6月22日
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票，國民黨啟動反罷免造勢活動，黨主席朱立倫今天說，媒體不用再問國民黨哪一區危險，支持者不出來投下不同意罷免票，每一席立委都很危險，只要出來投票就通通都過關。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議20日審定後公告，共有24位國民黨立委罷免案成案，預計7月26日投開票。

國民黨下午舉辦「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，為進入第3階段罷免投票的國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、李彥秀、羅智強等人造勢，包括朱立倫、前中廣董事長趙少康、台北市議長戴錫欽等人也都到場助講。

王鴻薇表示，這次投票跟之前不一樣，罷免票上不用找立委名字，只有兩個欄位，第一個欄位就是不同意罷免，蓋下去就可終止這場大惡罷。民進黨為了大惡罷，選務總經費要花費新台幣數億元，這是浪費民眾的血汗錢，呼籲大家一起出來投票，終止這場大惡罷。

徐巧芯指出，如果是支持立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、以及台北市5席國民黨立委，不想要讓民進黨一黨獨大，7月26日就要一起堅定出門投票，投下不同意罷免票。

朱立倫強調，媒體不用再問國民黨哪一區危險，支持者不出來投下不同意罷免票，每一席立委都很危險，只要出來投票，並投下不同意罷免票，每一席就都過關。民進黨集結各種資源要打壓在野黨，但沒有關係，客家人最不怕打壓，一定能夠團結一致，共同反惡罷。

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此外，有媒體報導指身兼國民黨台北市黨部代理主委的戴錫欽出現倦勤狀況。戴錫欽受訪時說，根本沒有倦勤這件事，他代理黨部主委，是因為主委黃呂錦茹遭到羈押的關係，原先羈押是2個月為期，所以設定若2個月到且順利交保，他就完成階段性任務，但黃呂錦茹遭延押，他會繼續代理下去。

至於前行政院長江宜樺日前指大罷免最悲觀結局是國民黨可能會掉10席，戴錫欽表示，不管掉幾席，對台北市來講一席都不能少，這是最高的戰鬥指導原則，所以會動員所有力量，以準大選規格，保住台北這5席國民黨立委。（編輯：林克倫、林興盟）1140622

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