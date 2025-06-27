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台灣漫畫家前進義大利掀旋風 書店台漫銷售一空

2025/6/27 17:17
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（中央社記者王寶兒台北27日電）台灣漫畫家LonLon與柯宥希（顆粒）6月前進義大利，分別透過以真實故事改編的作品「再見信天翁」與「小丑醫生」，在當地掀起台漫旋風，還有義大利書店的台漫因此銷售一空。

文化部今天發布新聞稿表示，駐義大利代表處文化組攜手義大利IF出版集團旗下亞洲漫畫品牌Toshokan出版社，在文化部與外交部共同推動「2025歐洲台灣文化年」的背景下，策劃「『台灣漫畫—藝術與社會責任的結合』義大利巡迴推廣計畫」。

LonLon與柯宥希透過此次推廣計畫，在7日至22日間橫跨羅馬、米蘭、蒙扎（Monza）及貝爾加莫（Bergamo）等4個城市，巡迴舉辦10場推廣活動，包含設立漫畫節展位、漫畫書店現場簽繪、漫畫學校師生座談等多元形式，並以參加貝爾加莫漫畫節收尾。

2名漫畫家以作品打動當地讀者，LonLon的「再見信天翁」透過野鳥救援志工故事，探討環境教育與生命倫理，曾獲金漫獎年度漫畫大獎；柯宥希則以「小丑醫生」呈現特殊職人陪伴病童的溫柔實錄，並於2021年獲日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎）。

在各場活動中，LonLon與柯宥希分享創作理念並為讀者現場簽繪，吸引大量義大利漫畫迷參與交流，其中羅馬Jaku漫畫書店場次尤為熱烈，青年讀者踴躍互動，當天台灣漫畫作品皆銷售一空。

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Toshokan出版社總經理波諾（Matteo Bono）表示，日本漫畫為全球強勢文化品牌，而台漫近年能在日漫包圍下嶄露頭角、銷售量表現不俗，其優勢即來自於作品隱含的人文深度、社會關懷與文化主體性。

波諾表示，台漫的藝術風格展現出有別日韓作品的獨特魅力，因此能在青年讀者間建立共鳴與認同。預期透過本次串連各項資源、辦理10場巡迴活動，除將提升現有台漫譯本的銷售與品牌形象，也將進一步擴大未來台漫在義大利市場的出版潛力。（編輯：龍柏安）1140627

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台漫畫家義大利巡迴圈粉 故事感人令讀者落淚
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