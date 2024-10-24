金漫獎游素蘭獲最佳貢獻獎盼續為台漫努力 阮光民「一桿秤仔」奪年度大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）首次移師台中市的金漫獎得獎名單今天揭曉，文化部長李遠表示，籌備金漫獎時，讓他出現台灣漫畫時代將來臨想法，只要有經費，台灣漫畫可打進全世界，也期待辦全亞洲漫畫節。

文化部舉辦的第15屆金漫獎總獎金新台幣275萬元，164件作品報名參賽，經初審及複審，24件作品入圍，並從入圍名單中評選出「漫畫新人獎」得主吳識鴻「OKEN：詩的端倪」、「跨域應用獎」得主果陀劇場音樂劇「我在詐騙公司上班」 及「漫畫編輯獎」得主陳雨柔與謝至平「直到夜色溫柔」。

「年度漫畫獎」包括「一桿秤仔（漫畫版）」、「不可知論偵探2：惡人正機篇（上）」、「直到夜色溫柔」 、「性星冒險記：盧卡斯情色漫畫精選」、「大貓族石橋之後」與「人偶3（完）」 。

頒獎典禮下午在國立台灣美術館舉行，李遠會中頒發特別貢獻獎給漫畫家游素蘭，而金漫大獎得主為漫畫家阮光民作品「一桿秤仔（漫畫版）」。

游素蘭說，突然發現已從美少女漫畫家變漫畫老婆婆。她從很小時就跟在爺爺身後，爺爺是業餘道士，在畫神明、仙女與符令時，她就跟在爺爺後面畫妖魔鬼怪直到國民中學時期，她首次接觸漫畫就喜歡這項藝術，永生不變，希望與同好繼續為台灣漫畫努力。

阮光民得獎後在臉書表示，感謝大家的陪伴跟支持，他會繼續努力，即使畫到沒人想看的時候，就畫給自己看也開心。「在台漫的年表中，我們都是過客，但是需要有源源不斷的過客，才可以撐起台漫。」

李遠表示，小時候家裡較嚴肅，不能看漫畫，都是媽媽把剩下的菜錢買漫畫給他看，還要他藏在床下不要讓爸爸發現，他對漫畫是又愛又怕（被爸爸知道）。

他說，台灣首波漫畫高峰是1950年代，有漫畫家葉宏甲作品「諸葛四郎」，那也是「阿三哥與大嬸婆」的年代；1980年代是第二波高潮，包括漫畫家蔡志忠與敖幼祥等，那時漫畫銷售量驚人。曾是電影編劇的李遠還開玩笑說，曾遇到蔡志忠向他炫耀畫漫畫比編劇有前途。

李遠說，籌備金漫獎時他有個很瘋狂的想法，台灣漫畫時代將來臨，包括總統府光雕是漫畫家創意，總統府開始有漫畫展，台灣漫畫很快可打進全世界，只要有經費就有辦法做，如今年開始到2027年可辦1場全亞洲漫畫節。（編輯：李明宗）1131024

金漫大獎得主為漫畫家阮光民作品「一桿秤仔（漫畫版）」。（圖取自文化部網頁moc.gov.tw）

金漫獎得獎名單。（文化部提供）