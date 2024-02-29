金鼎獎、金漫獎即起受理報名 金漫獎新增AI規範

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（中央社記者王寶兒台北29日電）文化部主辦第48屆金鼎獎及第15屆金漫獎即日起受理報名，特別的是，第15屆金漫獎將新增參賽表件，供報名者說明運用AI的範圍及情形。

金漫獎獎項類別包含「漫畫新人獎」、「跨域應用獎」、「漫畫編輯獎」、「年度漫畫獎」等，總獎金達新台幣275萬元。

文化部今天發布新聞稿說明，金漫獎鑑於AI科技日益發展，新增應於參賽表件說明運用AI的範圍及情形，以供評審參考。

文化部於113年金漫獎獎勵辦法須知中規定，除特別貢獻獎外，報名金漫獎其餘獎項，應檢附相關具結書一份，說明使用AI生成軟體進行創作的情形，範例將由文化部另行公告。

金鼎獎獎項則分為「雜誌類」、「圖書類」、「政府出版品類」、「數位出版類」等，總獎金達690萬元。

文化部表示，金鼎獎過去由評審團從參賽出版品中分別選出得獎名單與優良出版品推薦名單後公布，為讓業者可以提早推廣，今年將調整為2階段辦理，先公布入圍名單（即優良出版品推薦名單），再從中選出得獎名單並公布。

文化部說明，以往金鼎獎、金漫獎大約在每年5月或6月受理報名，今年特別提前辦理，希望透過提早作業及公布入圍名單，便於業者針對獲選出版品宣傳推廣。

文化部後續將與書店、學校、圖書館、數位平台等單位合作，透過主題書展、講座及多元閱讀推廣活動，加強推廣金鼎獎、金漫獎入圍及得獎作品，並結合文化內容策進院資源，協助版權銷售及跨域媒合，以促進出版產業發展。

第48屆金鼎獎及第15屆金漫獎除特別貢獻獎採書面報名外，其他一律採網路報名，報名日期皆於3月29日止。（編輯：張雅淨）1130229