李遠感念同事為預算努力遊說 允救起所有文化事業

（中央社台北27日電）114年中央政府總預算三讀通過，文化部原編新台幣290億元，初算刪除約11億元。文化部長李遠日前曾說是拿到「都是彈孔的預算書」，昨天又在臉書感謝捍衛預算的文化部同事，盼有機會救預算。

李遠在臉書上表示，他仍然無法忘記立法院沒有經過協商，強行表決中央政府總預算的那一天，「文化部次長帶同事穿梭立法院，仍然沒有放棄最後希望；我守在辦公室隨時和立委通話，懇求；因為我知道那些錢最終還是會用在各種文化產業上，那怕只要多一點點。」

李遠臉書表示，刪除隔天，他去辦公室慰勉連日不停在立法院內進行解釋和懇求的同事們時，才知道負責遊說的組長因為沒有完成任務哭了好幾次，「那是真誠的眼淚。」李遠表示，文化部同事們是一群優秀又有效率的公務員，「我以他們為榮。」

李遠說，「我承諾大家，我們要一起把奄奄一息的小雞救起來，把所有的文化產業都救起來。」

由於表演藝術類預算刪2000萬元，「TAIWAN TOP演藝團隊」獎補助名單首度沒有在過年前公布，這個被稱為表演藝術工作者一年一度的重要「紅包」影響約全國90團表演藝術團隊，不少團隊都不知道如何過年，影響甚鉅。

躍演劇團1月23日至25日剛在紐約外百老匯劇場Theatre Row完成「勸世三姊妹（Don't Cry, Dancing Girls - A New Musical Presentation）」，從出發前就持續關心國藝會的「TAIWAN TOP演藝團隊」補助名單，劇團經理林易衡在紐約每天都看文化部與國藝會網站，自稱「望穿秋水」，「沒想到真是被影響。」

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林易衡臉書表示，他「始終願意相信那些我們口中的壞人是有原因的；畢竟他們同樣是在這塊土地生長的人，真的有需要這樣破壞、糟蹋我們努力爭取來的一切嗎？」

林易衡說這麼混亂的世代，「我也不願全然相信與我相同政治立場的資訊；我想這是我求學階段給我的訓練，我覺得我一直保有著信念，希望可以打開一些對話的可能」、「我想知道這樣子做完之後的最終可以達成什麼目的？難道真的要一切都結束了再來惋惜著原來我們原本擁有的幸福嗎？」（編輯：陳政偉）1140127