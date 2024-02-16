金漫獎得主攜新人漫畫家 重現「吊車尾」彭政閔

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（中央社記者王寶兒台北16日電）前職棒選手彭政閔擁「國民球星」封號，但回顧他接觸棒球時挫折不斷。金漫獎漫畫家漢寶包攜手新人漫畫家楊白，將在作品「一百萬次的揮棒」重現昔日總是「吊車尾」的年少恰恰。

漢寶包（本名蕭乃中）大學時期以「黃昏的散步者」作品出道，曾以「幻鏡少女Alice」、「龍泉俠大戰謎霧人」、「雲之獸：來自遠古的守護者」等作獲得金漫獎。「一百萬次的揮棒」預計在3月4日起於CCC追漫台上線連載，並在下半年推出單行本，由漢寶包擔任編劇、楊白繪製。

漢寶包接受中央社專訪時表示，「一百萬次的揮棒」以彭政閔自傳「證明自己：彭政閔」為基底，也透過訪談彭政閔取材，「故事首先著重在恰恰的學生時期，如何呈現那個年代訓練球員的過程是一個挑戰，例如睡在司令台倉庫，連宿舍都沒有的環境，會擔心是否離現代讀者太遙遠」。

彭政閔棒球生涯長達32年，起點始於高雄復興國小少棒隊。漢寶包說，當初彭政閔因活動力高，被家人問及「要不要去打棒球」，懵懵懂懂就點頭答應，「但他進球隊後就是隊伍中的超級吊車尾，跑步最後一名，什麼也不擅長」。

漫畫將描述彭政閔當年如何從「吊車尾」狀態急起直追，在人物設定上，還因彭政閔曾染金髮，楊白為他畫了一頭紅髮。

「一百萬次的揮棒」將會是楊白的第2本單行本作品，她在今年1月甫推出首本單行本「紙上美第奇」。

楊白畢業於國立台灣藝術大學書畫藝術學系，大學因參加漫畫研究社而決定成為漫畫家，期間因閱讀日本漫畫「鑽石王牌」愛上棒球，因此開始關注台灣職棒。2021年，她報名台灣漫畫基地原創漫畫創作營，繳交作品時畫了棒球漫畫，因而被出版社編輯挖掘及媒合，成為「一百萬次的揮棒」創作者之一。

楊白說，漫畫繪製上要補足許多自傳書籍中未提及的細節，彭政閔給予相當大的空間讓她們發揮，開玩笑稱「人物造型上原先會看照片參考，但後來就放飛」。為了繪製這部作品，觀看非常多棒球員的影片，連跑步姿勢都研究一番。

漢寶包認為，從年少時期其實就可觀察出彭政閔的特質，「你可以說有些傻氣，但就是一個非常能夠堅持的人。例如一直吊車尾，也許一般人會想『那就換條路吧』，但他從來沒想過放棄，他也曾分享，小時候奶奶曾經很認真告訴他『要打就不要放棄』，這部分也會重現在漫畫中」。

「一百萬次的揮棒」漫畫上線分享會23日將在台北國際書展登場，彭政閔也將到場。漢寶包說，希望透過這部漫畫，可以讓人看見「國民球星」的起點，「對不認識、認識恰恰的讀者來說，都會有不一樣的感受」。（編輯：管中維）1130216