台鐵史料變身漫畫奪大獎 檔案局展雄心放眼影視產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北11日電）「這麼好的消息，我怎麼現在才知道！」國發會檔案局局長林秋燕回憶當初得知檔案局原創漫畫勇奪日本國際漫畫賞金獎的心情，臉上難掩驕傲，她說：「透過漫畫轉譯只是第一步，未來希望可以進軍影視產業。」

國發會檔案局於2023年2月推出原創漫畫「青空下的追風少年」，此作品由漫畫家簡嘉誠執筆，從檔案局典藏的國家檔案中，擇選經文化部指定為重要古物的台鐵檔案為創作素材；去年12月，「青空下的追風少年」更一舉奪得日本國際漫畫賞金獎。

老舊檔案轉化為少年成長物語，登上國際舞台，這樣的華麗轉身，讓林秋燕相當振奮，彷彿看到老舊檔案的重生契機。

林秋燕表示，國家檔案的價值非常高且內容廣泛，可惜的是，檔案給一般大眾的印象多是生冷、不易親近，因此檔案局一直思考，如何透過轉化、轉譯的方式，擴大受眾。

林秋燕說，檔案局員工苦思許久，幾年前正好看到文化部推動漫畫基地的計畫，希望鼓勵國內漫畫產製，擴增台灣原創漫畫多元題材與內容，便積極與文化部接觸，評估檔案轉譯為漫畫的可行性，也期待以漫畫方式呈現，能把讀者拓展到廣大的學生族群，甚至推向國際。

檔案局2021年12月推出第一本漫畫「湧與浪：自由中國號」後，接著與漫畫家簡嘉誠合作，於2023年2月推出第2本原創漫畫「青空下的追風少年」，均獲得廣大好評，甚至不少國中小老師推薦為課外讀物。

至於檔案局如何挑選適合作為轉譯漫畫的素材，林秋燕以「青空下的追風少年」為例，指出台鐵檔案不論是地理、歷史縱深都非常廣，能夠成為鐵道史、交通史或是建設發展等領域的研究素材，檔案應用的使用率頗高，而且鐵道與民眾日常生活貼近，台灣也有一大批鐵道迷，因而選定台鐵檔案作為素材。

其實檔案局整理這批台鐵檔案也是煞費苦心，當時廢棄倉庫發現一批陳年台鐵檔案，但因為閒置過久，倉庫鼠輩橫行，檔案也嚴重破損、堆滿厚厚灰塵。

當時在廢棄倉庫意外發現一批陳年台鐵檔案，檔案局便展開搶救檔案工作，光是除塵就除了10公斤。圖為修復完成的台鐵史料。中央社記者吳家昇攝 113年2月11日

林秋燕表示，一得知有這批檔案，檔案局隨即表達高度意願，展開搶救檔案工作，「光是除塵就除了10公斤！」

林秋燕說明，這批檔案狀況很差，必須先除塵、修復，由專業人員處理到可以翻閱的程度，才能轉交給研究人員。

檔案局將台鐵檔案修復、彙整後，接著與出版社接洽，媒合適合的漫畫家，最後找上有繪製鐵道漫畫經驗的簡嘉誠。

不過台鐵檔案橫跨時間非常長，如何找到適合的題材，又不會淪於蜻蜓點水，檔案局與簡嘉誠來來回回討論，作品改了三版，最後敲定以二戰過後的台灣為主軸，以台北車站、水源地為場景，融入當時台北大轟炸、霍亂疫情、台灣省全省運動會等事件，譜出少年青春情懷的故事。

「青空下的追風少年」敘述二戰後期的台灣百廢待興，2名熱血少年因跑步而相遇，滿懷鬥志與火車競逐，夢想在日本田徑史上留名的熱血故事；展現在大時代下努力生活的人們，即使面臨戰爭來襲，仍奮力追尋屬於自己的那道光芒。

林秋燕直言，當初得知「青空下的追風少年」得到日本漫畫賞大獎的訊息，非常興奮，深感驕傲且榮耀，也讓她更堅定繼續轉譯檔案為藝文作品的決心，「之前看了海角七號、灣生，裡面很多素材我們都有，或許可以進軍影視產業，把檔案變成更多故事」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130211