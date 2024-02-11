簡嘉誠賦予台鐵史料新生命 細膩繪製火車奪漫畫大獎

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）漫畫家簡嘉誠畫筆下的「青空下的追風少年」勇奪日本國際漫畫賞金獎，得知獲獎那一刻，他難掩心中巨大喜悅；但問及漫畫完筆的想法，簡嘉誠笑說，暫時不考慮再畫鐵道漫畫了，「真的很累」。

「青空下的追風少年」是國發會檔案局與漫畫家簡嘉誠跨界合作，先由檔案局研究人員抽絲剝繭台鐵檔案內容，將主題聚焦在戰後台北車站週遭的鐵路運輸復原工作後；簡嘉誠手持畫筆，將檔案素材轉化為青春動人的漫畫，勾勒出兩名少年因跑步而相遇，滿懷鬥志與火車競逐的故事。

不過要將老舊台鐵檔案轉化為漫畫，前期檔案局內部討論、整理，就花了約1年時間，找上簡嘉誠展開合作，雙方持續溝通到完稿，又再花1年時間，耗時2年餘，才催生「青空下的追風少年」。

簡嘉誠表示，當初檔案局找上門時，他非常猶豫，一是先前已經有過2本鐵道作品「時空鐵道之旅」、「阿里山林鐵奇事」，深知畫火車的不易；台灣又有很多鐵道迷，「火眼金睛」緊盯之下，即便是漫畫，也要非常審慎。

「火車零件非常多，車輪、轉向架、蒸氣煤炭爐，太多細節了」，簡嘉誠說，畫一個人，只要畫完頭、衣服、褲子就結束了，但畫一列火車，得花畫好幾個人的時間。

其次，簡嘉誠喜歡的鐵道風情，是火車穿梭在花田、山林之間的美麗畫面，但檔案局提供的鐵道文件，鎖定戰後鐵道慘烈的情況，與他期待的場景有不小落差。

幾經思考後，簡嘉誠想著，既然已經有2本鐵道漫畫，乾脆湊成三部曲，於是答應與檔案局合作。

緊接而來的是第一個挑戰，檔案局將台鐵檔案整理後，彙整為一份頁數多達百頁的「火車快飛」研究案，作為漫畫素材供簡嘉誠參考；然而，要在龐雜的資訊當中挑選適合素材，又必須引人入勝，談何容易。

簡嘉誠坦言，他一開始太貪心了，想把所有東西都塞進去，結果變成許多歷史事件蜻蜓點水，後來再次調整，以鐵道維修員為出發點，總編卻認為人物情感刻劃不夠，一度提議「要不要加個愛情故事進去？」

最後，簡嘉誠靈光一閃，決定以兩名少年熱血追逐火車的故事為主軸，並帶到台北大轟炸、霍亂、省運會等事件，其中打疫苗、運動會等情節，正好呼應近幾年COVID-19、日本東奧，眾人克服困難，朝共同的方向努力前進的心情。

為了忠實呈現台鐵歷史及火車細節，蓋亞出版社特別找來鐵道專家蘇昭旭作為顧問，力求細節真實。

檔案局也履行承諾，對此作品「全力協助」，研究員南下出差之際，特別抽空，清晨5時步行約30分鐘，至台南體育館多角度拍攝該處陳列的蒸汽火車頭，提供給簡嘉誠作為繪製參考。

雖然過程辛苦，這本集結眾人之力完成的漫畫作品「青空下的追風少年」，成功在82個國家地區、587件參獎作品中脫穎而出，勇奪日本國際漫畫賞金獎。

回顧這段創作歷程，簡嘉誠笑說，因為這次合作，更了解台鐵的歷史；他感性地說，現在很難想像，戰後時期，鐵路曾經殘破到一天沒幾班火車、誤點非常嚴重，連貨車都拿來載客，甚至火車都是拼裝車的慘況，「感受到現在生活這麼便利，是靠大家一起努力得來的成果」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130211