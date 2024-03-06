簡嘉誠榮獲日本國際漫畫賞金獎 日外相頒獎狀

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）由日本外務省舉辦的第17屆日本國際漫畫賞今晚在東京舉頒獎典禮，台灣漫畫家簡嘉誠以作品「青空下的追風少年」榮獲最優秀獎（金獎），從日本外務大臣上川陽子手中獲頒獎狀。

第17屆日本國際漫畫賞比賽參賽作品587件，結果去年12月揭曉，今天在外務省相關設施飯倉公館舉行頒獎典禮，出席的得獎人包括最優秀獎的簡嘉誠及3名優秀獎（銀獎）得主，分別來自香港、越南、西班牙的女性漫畫家。

有多國使館人員、古屋圭司、赤松健等國會議員出席這項頒獎典禮。代表駐日代表處謝長廷出席的駐日代表處顧問張瑞麟、文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳受邀出席，並代表文化部長史哲向許嘉誠致意。張瑞麟、王淑芳、許嘉誠在頒獎典禮最後特別與日本外務大臣上川陽子合照。

身為日本國際漫畫賞執行委員會委員長的上川陽子致詞時表示，日本的漫畫之所以在全世界受到喜愛，是因有細膩的作畫及說故事的能力，作者的價值觀、作品登場的舞台（場所）、生活、歷史都能藉由漫畫傳達出來。漫畫是很優秀的活字文化，日本有責持續傳達漫畫的魅力，並守護優秀文化的價值，使其發展。

日本國際漫畫賞評審委員會委員長、漫畫家里中滿智子致詞時表示，之前評審對第一名的作品看法不一，但本屆包括最優秀、3部優秀獎共4項作品都是所有評審委員一致通過。簡嘉誠是以全票獲選為最優秀的最優秀獎，堪稱空前絕後。

簡嘉誠在致詞時表示，此獎是他創作生涯中非常重要的一個獎項。他因這次的創作而讀了許多以前不知道的歷史。在某個歷史的時間點，台灣人跟日本人都把台灣視為「家」。

他認為，撇開語言跟文化的不同，人的情感在許多方面是共同的，對家鄉的依戀、對親情的渴求，也許身分、立場不同，但情感上絕對能相互理解，他希望透過作品能呈現此事，也許有傳達到一些些，所以幸運獲獎。

他還向今年元旦發生強震的能登半島災民獻上最深的哀悼與最高的祝福，希望居民能盡快恢復正常生活，他也祝福日本國泰民安，福運昌隆。

簡嘉誠是繼台灣女漫畫家韋蘺若明後第2位在這個獎項摘金的台灣漫畫家。他的作品「青空下的追風少年」含有鐵道、台日情緣的要素。

他曾與國家電影及視聽文化中心、國家發展委員會檔案管理局等單位合作出版多部漫畫作品，本屆日本國際漫畫賞得獎作品是與檔案管理局合作，以文化部指定為重要古物的台鐵檔案作為創作素材，描繪在二戰末期的時空背景下，兩位台、日少年因跑步而相遇，滿懷鬥志與火車競逐，夢想在日本田徑史上留名的熱血故事。

頒獎典禮後，簡嘉誠接受媒體採訪時表示，這是他第3本鐵道漫畫，其實在接此案子之前，他非常猶豫，因為鐵道漫畫非常困難、辛苦，原本他一開始想推辭，現在覺得非常慶幸後來決定接下此案子。

他表示，今天能從日本外務大臣上川陽子手中接獲獎狀，從評審委員長里中手中接過獎盃，感覺自己獲得肯定。日本是漫畫大國，很多人小時起看漫畫長大的，他希望台灣的漫畫能愈來愈蓬勃發展，可以像日本漫畫一樣被更多人看到。

本屆日本國際漫畫賞一共選出最優秀獎1部作品、優秀獎3部作品、獎勵獎2部作品及入賞獎9部作品總計15件作品。本屆台灣漫畫家除了簡嘉誠獲最優秀賞外，林奕辰、清水則分別以「二零七之骨」、「友繪的小梅屋記事簿2」獲得入賞獎。（編輯：陳政一）1130306

由日本外務省舉辦的第17屆日本國際漫畫賞5日晚間在東京舉頒獎典禮，台灣漫畫家簡嘉誠（前排左4）以作品「青空下的追風少年」獲最優秀獎（金獎），日本外務大臣上川陽子（前排左5）坐在他身旁。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月5日

由日本外務省舉辦的第17屆日本國際漫畫賞5日晚間在東京舉行頒獎典禮，台灣漫畫家簡嘉誠出席領獎狀及獎盃。他致詞時還特別關懷元旦發生強震的能登半島災民。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月5日