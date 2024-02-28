幕後英雄1 / 理工男華麗轉身 曾建華從兒少漫畫學到的事

理工男華麗轉身 曾建華從兒少漫畫學到的事

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一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王寶兒台北28日電）興趣與工作能否兼顧，原為「理工男」漫畫家曾建華以30年驗證，他因愛看漫畫而踏入兒少漫畫創作路，不只畫漫畫，也研究漫畫，在成為「集合！RENDEZVOUS」計畫統籌後，期望能匯聚獨特台漫面貌。

曾建華曾就讀機械工程科、織藝工程科，大學畢業後原要往紡織、工程方向邁進，但因偶然看見大然文化新人獎徵件，便投稿作品「幻獸姆戰紀」，結果摘下第3名而出道，當時他還在便利商店當結帳店員。

曾建華接受中央社記者專訪時笑說，在入行初期如「幻獸姆戰紀」，其實都是以港式漫畫畫風為主，「後來接觸兒童漫畫，慢慢就往兒少漫畫領域發展，這30年來絕大部分都是兒少漫畫，也從此了解兒童會喜歡什麼樣的表演形式。」

曾建華分享，兒少漫畫的創作要點就是要跳脫大人眼光，有時大家太想展現知識、畫面技巧等，「但小朋友看畫面時可能一時間轉不過來，讓連不看漫畫的人都看得懂，就是我們要做到的基本原則。」

除作漫畫外，曾建華也多次任金漫獎評審，並曾代表台灣參加美國聖地牙哥國際漫畫展。2022年起，他受財團法人陳澄波文化基金會邀請，並以2個月發行1集的方式推出「集合！RENDEZVOUS」漫畫計畫，預計出版120本台灣故事。

曾建華表示，當初受陳澄波文化基金會董事長陳立栢邀請，擔任「集合！RENDEZVOUS」漫畫統籌，深知陳立栢想做出青少年閱讀的歷史教育漫畫，這也運用到他專職兒少漫畫多年的經驗，「有趣會是最重要的前提。」

以第6集「集合！RENDEZVOUS」為例，該集故事女主角原型為白色恐怖受難者張常美，曾建華說，白色恐怖對小朋友可能較難理解，創作團隊會以主角故事「演」給讀者看，從主角因為參加讀書會被抓等情節，讓小朋友願意從故事進一步去了解當時背景。

近30人創作團隊中，包含陳澄波文化基金會邀請的幾名歷史學者，而曾建華則憑藉漫畫界資歷，網羅一票分鏡作者、繪者、編劇等，在雙方激盪下，讓看似簡單易懂的兒少漫畫充滿細節，如日治時期的拱門該是什麼樣子都不馬虎。

曾建華認為，「集合！RENDEZVOUS」能呈現某種專屬於台灣漫畫的量能，每一集都是一個機會，畢竟歷史題材要愛情有愛情，要懸疑有懸疑，他也能找適合不同風格的漫畫家合作，「對我來說，我的最大收穫是可以玩很多不同的類型，或許我們就能嘗試出屬於台灣漫畫的表現風格。」（編輯：李亨山）1130228