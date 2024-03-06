幕後英雄1 / 撮合交響樂結合流行歌手 製作人劉慕堯跨界玩樂

一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）衛武營原創節目「大玩樂家」今年進入第3年，製作人劉慕堯出身流行樂界，卻能融合交響樂與流行樂，跨界玩樂，做出既有古典層次，又不失流行樂的熟悉，讓「大玩樂家」成衛武營獨特品牌。

衛武營第1年找來彭佳慧向羅大佑致敬，推出「羅大佑 x 簡文彬 x 彭佳慧跨樂衛武營音樂會」；第2年「洪一峰 x 簡文彬 x 許富凱跨樂衛武營音樂會」，由許富凱演唱洪一峰前輩作品，今年元宵節則推出「小蟲 & 簡文彬 & 周蕙跨樂衛武營音樂會」。劉慕堯說：「大家都在看，這樣的組合會把彼此帶到哪裡去。」

劉慕堯來自屏東，從小自學長笛，非常喜歡音樂，高中時開始在中南部唱民歌，當時一起唱歌的就是彭佳慧。當兵退伍後，劉慕堯想著自己不能這樣唱一輩子，於是詢問當時已經上台北發片的彭佳慧可有唱片幕後工作，當時正好有唱片公司需要製作助理，劉慕堯就上台北進唱片圈，開始打拚。

一路從製作助理做到製作人，曾經合作過的歌手包括黃韻玲、莫文蔚等等，劉慕堯說，當時正值唱片業蓬勃階段，產量很大，「老闆就是叫我們一直做一直做，我們就做中學，持續累積。」唱片業後因網路加入，業績下滑，劉慕堯轉作演唱會製作，近年成為趙傳全球巡迴演唱會長期工作夥伴。

劉慕堯接受中央社專訪時表示，衛武營藝術總監簡文彬一開始有了「大玩樂家」的構想，找來他聊聊，「總監想做的是希望透過演出，可以吸引一些本來不會走進音樂廳的人，我完全認同，古典音樂可以豐富流行樂的基底，互相發光。」

劉慕堯說，跨界最好玩也最具挑戰的是編曲，「我們要的不是金曲流行之夜，不是把流行音樂改成管弦樂演奏，而是要將我們致敬對象的音樂，延伸出更多意境。」除此之外，流行歌可以跟古典音樂相融，這樣聆聽起來才會更有趣，「畢竟聽眾們都已經進入衛武營歌劇院，我們要讓他們聽到的比想像中的還多。」

曾經有一首樂曲的編曲，被劉慕堯「退貨」7、8次，他說：「製作人的角色就是在這裡，我是把整場音樂串起來成為一個故事的人，我掌握大綱，音樂氣氛是否合適，選用樂器是否得宜，這些音色是否適合出現在這首音樂，這些都是我的工作內容。」

劉慕堯認為，現今音樂界限已經模糊，「大玩樂家」的用意，就是讓大家覺得新鮮跟有趣，「古典音樂界的人覺得這樣做，沒有讓古典音樂變成伴奏樂團，有自己的主體性；流行音樂這邊參與的人，可以沒有爵士鼓仍能看著指揮跟好音樂，讓自己的音樂層次再升級，對雙方來說，都是加分。」（編輯：張雅淨）1130306