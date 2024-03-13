幕後英雄1 / 不在版權頁上的功臣 塗思真自比「蜘蛛」喻印務

不在版權頁上的功臣 塗思真自比「蜘蛛」喻印務

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一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王寶兒台北13日電）電子書日益盛行，講究顏色與印刷工藝的圖文書反成精緻藝術品，而決定成品成敗的印務，卻可能連在版權頁都看不見名字，印務塗思真入行近20年，自比工作如「蜘蛛」多工複雜。

「印務」的重要，讀者可能無感，業內人最明白。以塗思真日前在台北國際書展的活動「為什麼我的書印出來這麼可怕？─你所不知道的圖文書編輯印刷眉角」為例，事前就有超過800人響應，當天她與大塊文化第二編輯室總編輯林怡君對談，現場超過百名聽眾，多數都是年輕出版業者急著取經求益。

塗思真接受中央社專訪回憶，看到滿滿人潮其實很訝異，很開心且驕傲，明白了原來自己的堅持與執著原來都有被看見。「印務是圖文書很重要的隱形螺絲釘，而在印刷產業式微同時，需要有更大的熱忱去做這份工作。」

以圖文書來講，且不談作者創作時間與編輯從旁協助工作要多漫長，在書籍稿件完成到成為一本手上的書中間，依序還要歷經數位樣校樣、分色製版、印刷、上光、平膠或精裝膠裝訂。

而印務要做的工作就是擔任編輯、印刷廠、裝訂廠商等等不同單位的溝通，且要有足夠專業能力給予紙張、用色等細節的指導。

以顏色為例，許多人常常認為電腦螢幕、手機上看見的黑色就是黑色，但印刷成果並不然，印務就能指點出該如何調整，才能盡量去接近事前想要的效果。

對塗思真來說，其實「印刷」這件事情並不陌生，她的父親就是做印刷相關產業，印刷廠的紙墨味道，象徵她的童年時光，不過她說，接觸「印務」工作其實是從自己30歲開始，回頭看也是有種冥冥注定的感覺。

塗思真說，成為印務的上一份工作是在設計印刷公司任職，以平面設計居多。到了30歲，她正好在思索新的人生版圖，剛好有朋友推薦來她到大塊文化出版集團下子公司應徵「行政主任」，而行政工作之一就是負責書籍印務工作。

父親職業讓塗思真相對容易融入這份工作，她記得自己做的第1本書是「英屬蓋曼群島商網路與書（股）公司」雜誌書書系的「閱讀的風貌」，當時發稿前2天跟著總編輯跟責編一起在美編工作室熬夜到凌晨2、3點，後續還到印刷廠熬夜看印，「當時只有一個念頭，這工作會過勞吧。 」

後來隨人事編制安排，塗思真被安排到大塊文化的印務部，一路走到2023年，今年也成立子公司「大製造股份有限公司」延續對印刷工藝的熱愛與使命感。

塗思真說，讀者若很愛繪本或圖文書，勢必對印刷顏色、品質格外有感，如何在印刷上去高度還原圖像原件，或是揣摩出不同味道，那也是她一直鑽研的領域，「一本書看起來很簡單，但真的很多細節。」

儘管勞心勞力，但書籍完成後的成就感也是塗思真願意堅持的原因，想要更好、更進步的企圖心推動著她，她說，那是「無可救藥的職人精神」，若也有人想嘗試印務工作，她會想告訴他，要「執著、熱愛、抗壓性、張弛有度的溝通能力，別忘了還要有強健的體魄。」（編輯：楊昭彥）1130313