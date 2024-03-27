幕後英雄1 / 推動台灣民俗獲日本肯定 柯大堡：信仰應傳遞善良

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北27日電）白沙屯及山邊媽祖已回鑾，柯大堡也伴著走完今年最後一哩路。柯大堡以歌手和「寶島神很大」主持人的身分推廣台灣民俗文化，傳遞善良信念，也獲日本「東久邇宮文化褒賞」肯定。

柯大堡除了有「台客電力公司」的歌手身分，也曾主持「寶島神很大」並摘下金鐘獎。作為歌手與主持人，他將走訪台灣各地的經驗寫成專輯「隨行」，展現台灣的民俗人文風景，用自己的方式讓更多人看見台灣文化。

柯大堡接受中央社記者專訪笑說，其實主持「寶島神很大」前幾年都沒有深入理解節目內容，比較像是跟著製作單位四處跑，卻在某天因為山邊媽祖和天德宮結緣，如開竅般開始理解民俗信仰。

柯大堡表示，他一直都是理性的人，剛接觸民俗信仰時有如「麻瓜」，的確對民俗活動有過懷疑，但隨著深入了解，更理解信仰其實是給人一種踏實的心態，「就像有些時候問了神明經驗，其實人心裡都已經有答案了。」

2022年，柯大堡挑戰背著苗栗白沙屯天德宮的邱二王爺神像登上全台海拔最高寺廟「海天寺」，這段長征成為他的人生轉捩點，也讓節目摘下金鐘獎。

柯大堡坦言，當時COVID-19疫情衝擊，他的演藝事業陷入瓶頸，「那個時候算是人生低潮，是低潮中的低潮，沒錢又苦哈哈的，小孩又剛出生。」加上女兒在他登山前開始發燒，他只能盡力表現正常主持節目。

但柯大堡的情緒卻在攻頂後潰堤，當時製作單位決定攻上海天寺後再往上爬到七彩湖，不佳的天氣卻在製作單位到達時突然撥雲見日。柯大堡感嘆，「面對大山，我真的覺得自己好渺小，我們經歷過的困境跟卡住的狀態，好像什麼都不是。」

長期發揚台灣民俗文化，柯大堡不諱言，要跟上這波「流量密碼」其實很容易，但他越理解民俗活動，越感受到出發點應該是「善良」，「我應該在我的工作上克制（賺流量）這件事，我應該用我的工作把善良傳給別人，不管是節目呈現或是寫歌上。」

柯大堡更打趣說，沉浸在民俗活動久了，真的不敢有邪念，「我現在可能不是『舉頭三尺有神明』，而是三寸就有囉。」

柯大堡表示，未來除了發揚台灣民俗文化並舉辦「隨行」相關的演唱會，也將開設YouTube頻道「幹點事吧！」，希望從「誤解」著手，讓不同立場的人們彼此了解。（編輯：張雅淨）1130327