「菜鳥仔」團隊憶遇颱風停拍 笑稱是天公寫腳本

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（中央社記者王心妤台北27日電）音樂實境節目「菜鳥仔band band band」今天舉辦記者會，製作人顧慶嫻笑說，拍攝期間遭遇颱風導致全劇組被迫停機滯留花蓮，「節目腳本是天公伯寫的！」

節目由「台客電力公司」樂團主唱柯大堡主持，他今天分享引導新一代音樂人的秘訣就是要破除個別成員自認不夠好的心魔，像是愛跳舞的成員靖琁，因為台語不好對寫歌沒有自信，他就盡量給予肯定，針對有經驗的成員蓋飯和俊杰，他會偶爾批評，讓他們放下過度的自信。

柯大堡此次邀請好友潘俊佳（嘎嘎）執導節目MV，柯大堡表示，「我知道嘎嘎對音樂一直有種純粹的愛和熱情，這是我至今難以望其項背的。」潘俊佳也表示，成就別人比成就自己更快樂，目前希望專注幕後。

節目除了創作音樂，體驗生活也是看點之一。柯大堡分享，團隊有天要籌辦露天蚊子戲院，讓他想起過去辦社團活動的熱血經驗，「那種大家一起過關、受挫、一起落下淚、又一起完成所有任務的過程，真的很像以前玩樂團的樣子啊。」

潘俊佳表示，成員們潛力無限，還能保存台語文化，「這是非常驕傲的事情。」

「菜鳥仔band band band」3月7日起在公視台語台每週四、五下午播出。（編輯：李亨山）1130227