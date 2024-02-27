更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

「菜鳥仔」團隊憶遇颱風停拍 笑稱是天公寫腳本

2024/2/27 18:14（2/27 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
音樂實境節目「菜鳥仔band band band」主持人為樂團「台客電力公司」主唱柯大堡（後排左），他27日出席記者會，分享引導新一代音樂人的秘訣。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月27日
音樂實境節目「菜鳥仔band band band」主持人為樂團「台客電力公司」主唱柯大堡（後排左），他27日出席記者會，分享引導新一代音樂人的秘訣。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北27日電）音樂實境節目「菜鳥仔band band band」今天舉辦記者會，製作人顧慶嫻笑說，拍攝期間遭遇颱風導致全劇組被迫停機滯留花蓮，「節目腳本是天公伯寫的！」

節目由「台客電力公司」樂團主唱柯大堡主持，他今天分享引導新一代音樂人的秘訣就是要破除個別成員自認不夠好的心魔，像是愛跳舞的成員靖琁，因為台語不好對寫歌沒有自信，他就盡量給予肯定，針對有經驗的成員蓋飯和俊杰，他會偶爾批評，讓他們放下過度的自信。

柯大堡此次邀請好友潘俊佳（嘎嘎）執導節目MV，柯大堡表示，「我知道嘎嘎對音樂一直有種純粹的愛和熱情，這是我至今難以望其項背的。」潘俊佳也表示，成就別人比成就自己更快樂，目前希望專注幕後。

節目除了創作音樂，體驗生活也是看點之一。柯大堡分享，團隊有天要籌辦露天蚊子戲院，讓他想起過去辦社團活動的熱血經驗，「那種大家一起過關、受挫、一起落下淚、又一起完成所有任務的過程，真的很像以前玩樂團的樣子啊。」

潘俊佳表示，成員們潛力無限，還能保存台語文化，「這是非常驕傲的事情。」

「菜鳥仔band band band」3月7日起在公視台語台每週四、五下午播出。（編輯：李亨山）1130227

#柯大堡
#嘎嘎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14