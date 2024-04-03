幕後英雄1 / 尋找下一個諾蘭、塔倫提諾 馬天宗為日舞影展扮推手

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一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）擁有40年歷史的「日舞影展」，為許多導演提供初試啼聲的舞台，跨界策展人、南村劇場創辦人馬天宗，連兩年扮演「亞洲日舞影展」推手，他希望能為更多影視作品創造機會。

馬天宗接受中央社記者訪問表示，日舞影展在國際影壇的地位相當重要，但在亞洲地區似乎被低估，他希望「亞洲日舞影展」能引起更多注意，不只讓更多年輕的諾蘭（Christopher Edward Nolan）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）被看見，也讓包括亞洲影人在內的影視創作者被看見。

「日舞影展」由影星勞勃瑞福（Robert Redford）於1984年創辦，是全球最重要的獨立製片電影節，由於全世界有許多充滿創意及獨特想法的創作者，「日舞影展」特別為這些獨立電影人提供舞台。

馬天宗是中子創新公司總經理，曾投資餐廳、推動簡單生活節、創辦音樂空間Legacy、投資百老匯音樂劇，近年更成立南村劇場以及空總劇場，為國內創造更多元成熟的劇場環境。

馬天宗表示，當全球都在為影視作品瘋狂，許多超級大片創下驚人票房，卻不免讓人反思電影本質，好電影是否一定得花大錢，資金不到位就不能拍好電影嗎，「獨立電影可貴之處就在於回歸電影的本質，在有限的條件之下，依然能說出好故事。」

馬天宗表示，過去「日舞影展」曾在亞洲地區試辦，去年首度在台灣舉行，希望透過台灣多元活潑的影視環境引吸更多人注意「日舞影展」，也希望台灣因「亞洲日舞影展」而被國際看見。

2024亞洲日舞影展將於8月25日登場，將介紹各地的獨立電影，同時開放台灣作品參展，徵件時間至5月31日，限年滿18歲的台灣公民和在台居住的外籍人士參賽。113040