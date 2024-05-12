新港奉天宮媽祖出差京都 吸引日本民眾挑戰擲聖筊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟、楊明珠京都12日電）「再一次！再一次！」與擲筊聲在日本京都勸業館一隅此起彼落，TAIWAN PLUS把新港奉天宮媽祖請來日本，吸引民眾挑戰擲出聖筊，甚至有父母來自台灣的日本民眾前來尋根。

日本最大台灣文化祭TAIWAN PLUS來到第2天，逾百組台灣台灣品牌齊聚，不少「哈台族」穿上印有台灣小吃攤菜單、台灣夜市名的衣服到場，加倍感受「台灣味」；而有新港媽坐鎮的新港奉天宮展區，更是參觀熱點之一。

新港媽坐鎮，千里眼、順風耳與虎爺等神尊在旁，再擺上嘉義名產新港飴與麻荖等甜食，台灣民眾熟悉的街口廟宇模樣在日本現蹤，民眾排著隊等擲筊，沒筊就會聽到日文說「再一次」、聖筊就會全場歡聲雷動，獲得裝有香火的護身符。

新港奉天宮媽與日本最大的禪寺京都妙心寺結緣近百年、擁有深厚情誼，昨天TAIWAN PLUS開幕現場，在台灣台南出生、現已高齡89歲的妙心寺靈雲院住持則竹秀南更親自到會場，向媽祖打招呼、祈求活動順利，格外隆重溫馨。

奉天宮展區策展人李冠儀告訴中央社記者，這次請神尊坐飛機出差到京都，希望能向日本民眾介紹屬於台灣最傳統的信仰文化，藉由體驗求錢水、擲筊解惑、媽祖大符拓印，期待他們下次來台時再到嘉義和媽祖打招呼說，「我們上次在京都見過！」

李冠儀分享現場確實發生不少有趣故事，除了大朋友帶小朋友共同體驗擲筊外，還有日本民眾連擲10次都沒筊，旁邊協助的奉天宮夥伴偷偷向媽祖詢問，才得知「媽祖婆說祂聽不懂信眾要講什麼」，建議大家擲筊時心裡要想好問題。

當然也有久未回台、在日工作的遊子，特別來跟媽祖說說話，李冠儀回憶，對方擲筊的第一件事就是先跪下，求到香火後，馬上繫好掛在脖子上，「一看就是內行的！」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

來自大阪的香川小姐也是首次體驗擲筊，連擲好多次才成功，直呼聖筊好難但很新鮮，「我第一次知道有這個神明（媽祖）」，她表示很喜歡台灣但沒有去過，從社群平台IG上得知活動後，決定一定要來參觀TAIWAN PLUS，這次拜過媽祖後感覺能很安心去台灣玩。

而56歲的重光先生則帶著太太與7歲兒子前來體驗擲筊，他表示，媽媽是嘉義人，父母60年前遠渡重洋到日本生活，知道媽祖是從嘉義來後，特別來尋根，現場還替兒子繫上香火袋，特別溫馨。（編輯：陳仁華）1130512