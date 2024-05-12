普悠瑪音樂家族壓軸TAIWAN PLUS 感動旋律超越語言

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（中央社記者葉冠吟、楊明珠京都12日電）嘹亮原住民歌聲交織優雅管弦樂，在金曲歌王陳建年領軍的普悠瑪音樂家族壓軸演出下，日本最大的台灣文化祭TAIWAN PLUS今天溫暖劃下句點。

TAIWAN PLUS今年首度移師京都舉辦，在今天日本時間晚上6時圓滿落幕。主辦單位中華文化總會表示，活動首日開場約2小時，現場即湧入近萬人次，用實際行動深化台日友好，統計2天活動現場與周邊活動，約有5.8萬人次共襄盛舉，一同感受台灣文化魅力與台日情誼。

音樂展演部分，今年由金曲獎、金馬獎雙金音樂製作人李欣芸擔任音樂總監，邀請國寶民謠大師陳明章、金曲客語歌手謝宇威、唱作歌手PiA吳蓓雅等赴日，呈現台灣不同語言音樂，並與日本音樂人帶來精彩共演。

今天就由有「金曲村」美譽、來自台東南王部落的普悠瑪音樂家族，與日本Style KYOTO管弦樂團及台裔指揮宋旭鈞（Kimbo Ishii）合作演出。

普悠瑪音樂家族這次共演唱9首歌曲，儘管台下觀眾不一定理解歌詞，仍聽得如痴如醉，沉浸在動人真摯的歌聲裡，時而跟著拍手、時而擺動身體，還有人感動落淚。

唱到最後一首「太巴塱民謠」時，普悠瑪音樂家族更驚喜邀請指揮宋旭鈞合唱，讓全場氣氛沸騰，演唱結束後歡呼掌聲不斷。

普悠瑪音樂家族成員陳惠琴受訪時笑說，「太巴塱民謠」本來就是一首和大家互動的曲子，他們臨時邀請宋旭鈞互動，沒想到他也非常樂意。陳建年也稱讚宋旭鈞很用心準備這次合作，甚至還會唱他們的幾首歌，讓大家都很感動。

而有機會與日本的管弦樂團合作，陳建年認為是很難以想像、榮幸的事，希望能讓日本的大家感受到原住民音樂的畫面與美。

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普悠瑪音樂家族成員徐美花則表示，原住民傳統音樂和古典音樂碰撞產生的火花，是不常有的體驗，過去他們都是和家裡的吉他合奏，這次由百萬名琴演奏原住民的音樂，是很奇特豐富的音樂饗宴。

在得知有觀眾感動到落淚，成員們驚訝表示，完全沒注意到，大家都不太敢看台下觀眾反應，很努力專心唱歌。他們笑說：「我們都是在部落跟著長輩學習唱歌的，雖然遠在日本，還是會有消息、影像傳回家，在外面表現一定要唱得好，部落長輩都會知道。」（編輯：張雅淨）1130512