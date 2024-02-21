幕後英雄1 / 傳統到創新 唐美雲要讓歌仔戲的路走更遠

一部好的戲劇或電影需要眾人通力合作，除了螢光幕前演員的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者邱祖胤台北21日電）台灣歌仔戲與時俱進，從野台走到電視、劇場再到跨界演出，總是能展現無限活力，國家文藝獎得主唐美雲說，歌仔戲的精神就在語言，她鼓勵更多年輕朋友「看歌仔戲、學台語」，深入歌仔戲的精神。

唐美雲演出經歷豐富，不斷推陳出新，近期更和孫翠鳳等知名歌仔戲演員合作演出「1624」大型歌仔音樂劇，令人耳目一新；她同時也投入戲曲教學，為歌仔戲的傳承投注心力，不斷為歌仔戲尋找出路，就是要讓歌仔戲的路走得更遠。

唐美雲說，她希望推出的戲不只阿公阿嬤愛看，連年輕人也想看的歌仔戲，而且可以引起整個社會的共鳴，不管是劇情也好，演員也好，大家都能共同討論，這樣的戲才能和大眾生活結合在一起。

唐美雲是國家文藝獎得主，多次獲得金鐘獎、傳藝金曲獎、行政院文化獎的肯定。她出身歌仔戲世家，從小耳濡目染，很早就對歌仔戲班的一切瞭如指掌。

不過唐美雲也曾歷經「國語政策」時期，她談到一次在電視台演出歌仔戲「七世夫妻」，有一天忽然被要求要用華語演唱，因為當時她最年輕，就被推進錄音室試唱，她只好硬著頭皮上陣，當音樂一下，她唱出「你我來相交啊」，外頭馬上喊卡，導演劈頭就罵「妳在唱什麼香蕉？為什麼不唱芭樂跟檸檬？」讓唐美雲感到很委屈。

唐美雲說，其實原本台語歌詞是「你我相約（招）去遊玩」，但馬上要她以華語發音，一時卻轉不過來，才會出現「香蕉」的窘境。這齣戲歷經一波三折，最後只好腰斬，「不但為難導演、製作人、演員，也為難觀眾」，從此唐美雲知道，歌仔戲再怎麼改編，語言是不能改變的。

唐美雲說，語言對我們而言除了是交流、溝通的工具，更是情感交流的平台，她認為「看歌仔戲、學台語」是一個很好的管道，因為平常對話都「聽懂就好」，只要能表達清楚，一定能溝通，而歌仔戲裡的內容都以台語表現，可說是最好的示範。

唐美雲表示，就像在「孟婆客棧」中所提到的，錢不是萬能，世界上最重要的是真心，是感情，真心是錢買不到的，她對歌仔戲的真心付出，也是無可取代的，期盼歌仔戲在台灣能持續演下去、唱下去，讓更多人知道歌仔戲的好。（編輯：李亨山）1130221