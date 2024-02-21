歌仔音樂劇「1624」開放總彩排 免費免票搶先看

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）大型歌仔音樂劇「1624」將於24、25日晚間在大台南會展中心前空地演出，由於適逢元宵假期，考量大批戲迷湧進加上人潮，文化部將開放23日總彩排場，邀民眾免費免票搶先看。

大型戶外歌仔音樂劇「1624」集結近500名台灣表藝界優秀人才，包括孫翠鳳、唐美雲等明星齊聚，透過歌仔戲唱出一場400年前的海上大冒險。劇情講述1624年，荷蘭人進占當時叫作大員的台灣，台灣成世界強權交會之地，以150分鐘沒有中場的戲劇規模，展現西拉雅人在荷、日及漢族間周旋的智慧。

文化部今天發布新聞稿表示，「1624」主創團隊預告「首演場會演到讓大家趕不上高鐵」，提醒規劃欣賞首演場的觀眾可預先安排離場交通方式，也可安排府城2天1夜小旅行，隔天再來二刷「1624」。

「1624」正式演出也是免費免票，於每日下午3時30分，分4入口開放排隊入場，現場也規劃敬老席與愛心席，65歲以上年長者、身障人士可由1名陪同者一同進場，請攜帶相關身分證明入座。文化部呼籲民眾注意安全，切勿搭帳、夜排，也請遵守官方公布注意事項，共同打造愉快又安全的看戲氛圍。

文化部表示，因預期將有大量民眾湧入，高鐵周邊將實施交通管制，不過自行開車的民眾也不用煩惱，現場新闢「高發二路免費臨時汽車停車場」，步行約15分鐘可抵達會場；也推薦大家搭乘輕鬆免等待的台鐵與高鐵。

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演出現場將販售限量紀念商品，每日下午4時開賣，包括角色酒瓶衣、壓克力磁鐵磚、香氛卡、書籤套組等歌仔戲明星精美紀念品。文化部邀請民眾來台南欣賞「1624」歌仔音樂劇，一同跨越400年的時空回到大員，大家用生動有趣的方式來上這堂歷史課。

大型戶外歌仔音樂劇「1624」將於2月23日晚間舉行彩排場，2月24日及25日演出兩場，地點在大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁），免費免票，並有公視台語台等電視、網路及文化部臉書粉絲專頁轉播。（編輯：張雅淨）1130221