1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

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（中央社網站25日電）集結戲曲界國家級團隊的「1624」歌仔音樂劇，24日在大台南會展中心前空地演出，包括文化部臉書、公視台語台YouTube等平台提供全程直播服務，累計觀看數已破10萬。25日晚間7時30分還有第2場演出，提供2萬席座位免費免票入場。

大型戶外歌仔音樂劇「1624」集結台灣表藝界優秀人才，孫翠鳳（前左）、唐美雲（前右）透過歌仔戲唱出一場400年前的海上大冒險。圖為23日彩排畫面。（圖取自facebook.com/nini20180708）

文化部新聞稿說明，大型戶外歌仔音樂劇「1624」舞台總長90公尺、高18公尺，創下台灣戶外演出的最大舞台，目的是希望帶領所有的觀眾，一起回到當年台灣與世界相遇的海上，「希望用自己的聲音說自己的故事」。

「1624」集結近500名台灣表藝界優秀人才，劇情講述1624年荷蘭人進占當時叫作「大員」的台灣，成世界強權交會之地，以150分鐘沒有中場的戲劇規模，展現西拉雅人在荷、日及漢族間周旋的智慧。

舞台上考據各國國旗、會旗，輪番上場；武打場面加上舞台燈光與音樂齊發，盡力營造戰爭場面，各色船夫以服裝及船槳代表不同海洋征戰隊伍，再現17世紀風雲際會的台海史詩。

領銜主演包括歌仔戲人間國寶小咪、國家文藝獎得主唐美雲、王海玲；傳藝金曲獎得主許秀年、郭春美、張孟逸、黃宇琳、古翊汎、孫凱琳，還有孫翠鳳、陳昭香、米雪、孫詩珮、孫詩詠、孫詩雯、陳昭婷等。

在劇中演出鄭芝龍的明華園當家小生孫翠鳳日前感冒喉嚨不適，這次演出抱病上場，有網友留言說：「孫翠鳳老師的敬業和毅力讓人動容，就算燒聲也好聽！身段更是沒得說，氣場全開。」

也有網友稱讚「1624」是高質感、高格調、高品質的歌仔音樂劇，從演員、服裝、道具、舞台、燈光都令人驚豔。（編輯：林廷軍）1130225