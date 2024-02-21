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楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

2024/2/21 17:49（2/21 18:11 更新）
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台灣歌仔戲大師、楊麗花歌仔戲團團長楊麗花21日在台北獲頒113年度本土語言傑出貢獻獎終身奉獻獎，並拿著「聖旨」上台致詞。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
台灣歌仔戲大師、楊麗花歌仔戲團團長楊麗花21日在台北獲頒113年度本土語言傑出貢獻獎終身奉獻獎，並拿著「聖旨」上台致詞。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
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（中央社記者陳至中台北21日電）著名歌仔戲演員楊麗花今天獲頒本土語言終身奉獻獎，她回憶起「食飯配歌仔戲」的年代，呼籲民眾一起看歌仔戲學台語，傳承美麗文化，用歌仔戲保存本土語言。

教育部今天頒發「推廣本土語言傑出貢獻獎」，終身奉獻獎由楊麗花歌仔戲團長楊麗花、關懷文教基金會董事長周清玉2人獲得。楊麗花在愛徒陳亞蘭的陪同下盛裝出席，接受媒體聯訪時還特別介紹自己的指甲油和髮飾，與來賓有說有笑。

今年80歲的楊麗花幽默地說，為了得這個獎，她努力了80多年，從母親肚子裡時就在學戲了。歌仔戲是台灣最美麗的文化，欣賞的同時可以學台語，也保存了祖先的智慧，尤其是忠孝節義的歷史文化。

她並直言，「楊麗花」3個字就是歌仔戲給她的，因此有責任宣揚台語文化，平常最關心的就是「電視都沒有歌仔戲怎麼辦」。

另一名終身奉獻獎得主周清玉長年投入文化紮根，爭取「國家語言發展法」立法通過，並籌設第一座台語文創意園區。她說，今天領獎很光榮，但也有一點心酸，台語本就是「我們的語言」，卻要用這麼大的力氣才能推展，而現在許多年輕人不只不會講，連聽都快要聽不懂，讓人非常憂心。

周清玉提到，現在人們談到國家的語言政策，往往是講「雙語（英語和國語）」，但一個完整的政策，應該包括台語、客語、原住民族語等本土語文。她期許政府建構更友善的語言環境，迅速設立國家語言發展中心，鼓勵母語家庭。

教育部長潘文忠表示，母語的推動與保存，需要結合政府和民間、社會、學術界的力量。108年通過的「國家語言發展法」，將本土語言納入國高中正式課程，已跨出不容易的一步，而未來仍須更多的努力，期待更多人一同投入推展母語的行列。（編輯：吳協昌）1130221

教育部113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮21日在台大醫院國際會議中心舉行，歌仔戲大師楊麗花（左2）獲頒終身奉獻獎，在台上開心接受獻花。左為楊麗花徒弟、歌仔戲演員陳亞蘭。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
教育部113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮21日在台大醫院國際會議中心舉行，歌仔戲大師楊麗花（左2）獲頒終身奉獻獎，在台上開心接受獻花。左為楊麗花徒弟、歌仔戲演員陳亞蘭。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
教育部113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮21日在台北隆重舉行，會中由教育部長潘文忠（左）頒發獎座給終身奉獻獎得主、楊麗花歌仔戲團團長楊麗花（右）。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
教育部113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮21日在台北隆重舉行，會中由教育部長潘文忠（左）頒發獎座給終身奉獻獎得主、楊麗花歌仔戲團團長楊麗花（右）。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
教育部21日下午在台北舉行113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，由教育部長潘文忠（中）頒發終身奉獻獎給2名得獎人周清玉（左）、楊麗花（右），並合影留念。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
教育部21日下午在台北舉行113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎頒獎典禮，由教育部長潘文忠（中）頒發終身奉獻獎給2名得獎人周清玉（左）、楊麗花（右），並合影留念。中央社記者鄭傑文攝 113年2月21日
#周清玉
#楊麗花
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