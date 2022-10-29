楊麗花領傳藝金曲戲曲表演特別獎 承諾再上舞台續推歌仔戲

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮29日晚間在台灣戲曲中心舉行，最大亮點之一就是歌仔戲國寶楊麗花獲得傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎，楊麗花領獎時大喊好久不見，承諾有機會一定再上舞台。

第33屆傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎得主楊麗花表示，過去再怎樣長的劇本都可以流暢說出，現在太久沒站上大舞台，只是講幾句話就非常緊張，甚至很想哭，「但是我不能哭，我要為歌仔戲未來付出更多」。

楊麗花說，「我民國33年出生，拿到傳藝金曲獎第33屆特別獎，這是對我最大的鼓勵。」楊麗花說她從小在母親胎中，母親台上演戲演到肚子痛，下台吃過稀飯才生出她來，「我是戲班子長大，學戲學到大，我的名是歌仔戲給我的，我永遠都會為歌仔戲努力」。

楊麗花出身戲班，自幼耳濡目染，13歲起展開歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、台語電影、電視歌仔戲及劇場演出。她的唱腔鏗鏘有力，扮相俊美，演技細膩入微，魅力四射。從聲音到扮相，楊麗花讓傳統戲曲成為一種流行文化，讓不同世代民眾透過不同媒體愛上歌仔戲，見證台灣歌仔戲的發展史，更成為台灣歌仔戲的代名詞。

楊麗花說，歌仔戲從有舞台演到沒舞台，「歌仔戲文化是台灣土生土長的文化，我阿公演到我三代，我雖然有飯可以吃，但我希望可以靠社會，靠政府多關心這些地方劇種，為歌仔戲找到各種機會」。

楊麗花說，年紀大了她不會退縮，「雖然沒牙齒也會咬花生」，希望一直為歌仔戲發聲努力。

新科金鐘視帝陳亞蘭擔任引言人表示，這次能受到肯定跟鼓勵，是今天傳藝金曲獎戲曲表演特別獎得主楊麗花恩師的諄諄教誨，「我才有今天一點點小小成績」。

陳亞蘭以「三家」包括「文化藝術家」、「教育家」以及「台灣是她的家」來介紹楊麗花，「她青春歲月全部獻給歌仔戲，提升歌仔戲全民地位。」陳亞蘭說，師徒相處30多年來，「老師三句不離本行，沒有學歷但卻努力不懈」。

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陳亞蘭說，楊麗花有超強學習力以及觀察力，帶著歌仔戲到內台，外台，帶著歌仔戲到國父紀念館、國家劇院到小巨蛋，從賈寶玉演到唐伯虎，每個角色都充滿立體感。陳亞蘭說，楊麗花也是教育家，「當時歌仔戲講忠孝節義，透過電視潛移默化，學習待人處事，所以說，看歌仔戲的孩子不會變壞」。

陳亞蘭說，楊麗花選學生第一「品德要好」，「楊麗花一生守護歌仔戲，因為她愛台灣這個家。」現場氣氛熱絡溫暖。（編輯：張芷瑄）1111029