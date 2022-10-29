「來自台灣」 獲傳藝金曲獎最佳音樂藝術專輯獎

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮今晚在台灣戲曲中心舉行，「最佳藝術音樂專輯獎」由國家交響樂團「來自台灣─呂紹嘉的原鄉情懷」獲獎，展現了台灣這塊土地上豐沛的創作力。

獲得「最佳傳統音樂專輯獎」的是繆思藝術文化出版的「和諧．鳴響」，繆斯藝術文化總經理尤子澤上台領獎時表示，這是一張跟台北市立國樂團合作的專輯，「謝謝北市國每次精采的演出，我們才有這張專輯，我是幫大家領這個獎。」

獲得「最佳藝術音樂專輯獎」的是國家交響樂團「來自台灣─呂紹嘉的原鄉情懷」，代表領獎的國家交響樂團執行長郭玟岑表示，感謝天上的作曲家鄧雨賢、蕭泰然以及當代作曲家李京美、李元貞與王怡雯，「這個計畫可以讓大家自由創作，這是最難能可貴的部分，希望大家繼續支持國家交響樂團。」

「最佳跨界音樂專輯獎」是跨界團體「三個人」出版的專輯「嬗」，「最佳編曲獎」是森。木管「十年」專輯中，由知名音樂網紅官大編曲的「夜來香」。

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官大為說，要幫木管編制單簧管、雙簧管與低音管創作樂曲非常難，因為只有3個音要做各種變化，有點像為早期電子遊戲機「超級瑪莉」做音樂的感覺，「很感謝謝宛臻老師願意相信我這個後輩。」

今年頒獎典禮以「經典運動場」為主題，邀請郭春美、孫凱琳、徐展元及蘇俊穎擔任主持人，並由阮劇團創辦人汪兆謙擔任總導演及策展人，蘇通達擔任音樂總監。舞台設計成運動場，舞台後方還有安置觀眾啦啦隊，營造運動追求速度極致，同樣傳藝工作者也是追求藝術極致氣氛，展現了傳統藝術既古典又現代的多元面貌。（編輯：吳協昌）1111029