傳藝金曲獎頒獎典禮 小咪、陳芝后雙獲最佳演員獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第33屆傳藝金曲獎29日隆重舉行頒獎典禮，歌仔戲演員小咪（圖）以「2021天鵝宴」獲最佳演員獎肯定，小咪表示，這齣戲是大家一起拿的，「感謝唐美雲歌仔戲團的團隊，這齣戲肯定了我是真正的演員。」中央社記者張新偉攝 111年10月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北29日電）第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮今天在台灣戲曲中心登場，歌仔戲國寶楊麗花拿傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎，喚起各世代觀眾滿滿回憶，小咪、陳芝后雙獲最佳演員獎，老幹新枝齊聚看見傳藝生命力。

第33屆的傳藝金曲獎有許多創舉，包括新增評審團獎及最佳偶戲主演獎2個獎項，也開放部分獎項得獎者不限一人，不讓遺珠之憾再現。小咪、陳芝后雙獲最佳演員獎，也看見評審團對於出色演員的肯定。

樂評家焦元溥以「樂讀普希金」獲得最佳製作人獎，焦元溥上台領獎幽了自己一默，他說作為一個以寫作為主業的人來說，「我以為我會得的是金鼎獎，但現在是傳藝金曲獎。」焦元溥說，「這是音樂會也是CD書，我寫了7萬字解說，很開心可以跟最棒的音樂家合作。」

長笛家安德石「笛蝶專輯」獲得最佳錄音獎與最佳演奏獎，錄音獎得主團隊是林孝親、林思妤及林佳興。安德石說，音樂就是語言，音樂就像是很多很美的小說，「要謝謝NSO國家交響樂團、金革唱片，謝謝太太也是長笛家江淑君。」

最佳作曲獎得主則是林京美在國家交響樂團「來自台灣-呂紹嘉的原鄉情懷」的「嘹聲長吟」。林京美在電話連線時表示，很榮幸可以得獎，「很感謝NSO國家交響樂團跟客家委員會給我機會，認識更多客家的豐碩文化，我也會繼續在作曲這條路上努力。」

今年出版類特別獎則由奇美文化基金會獲得，由文化部長李永得頒獎。奇美文化基金會執行長郭玲玲表示，奇美集團創辦人許文龍已經95歲，熱愛藝術熱愛分享，成立基金會幫助年輕音樂家，蓋了奇美博物館，讓大家可以親近藝術，未來奇美文化基金會也會秉持精神，將他愛藝術的精神努力傳承下去。

小咪與陳芝后雙雙獲「最佳演員獎」，小咪說這齣戲是大家一起拿的，「感謝唐美雲歌仔戲團的團隊，這齣戲肯定了我是真正的演員。」陳芝后正在坐月子，由先生代為領獎。

評審團獎得主由國立台灣戲曲學院「左伯桃」獲獎，校長劉晉立上台領獎時感謝所有評審的肯定，「這是姚一葦老師百年冥誕紀念作品，製作過程全校動員起來，再加上周凱基金會協助，如果沒有觀眾肯定，不會得到這個獎，謝謝大家。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最佳年度作品則是真快樂掌中劇團的「王爺飯」，上台領獎的柯世宏說，阿嬤江賜美到現在還是會用手機看自己過去的演出，「她說看戲要活到老學到老，我們得獎了，我們也會繼續學習。」

今年頒獎典禮以「經典運動場」為主題，郭春美與孫凱琳母女表現自然，徐展元及蘇俊穎也有水準表現，舞台設計成運動場，舞台後方還有安置觀眾啦啦隊，有一種跟傳統藝術完全不同的新鮮感。此外，傳統藝術與古典音樂家上台領獎都相當矜持，也讓典禮時間掌握輕巧，堪稱圓滿。（編輯：張芷瑄）1111029

第33屆傳藝金曲獎29日晚間在台灣戲曲中心頒獎，本屆出版類特別獎由奇美文化基金會獲得，基金會執行長郭玲玲（圖）表示，奇美集團創辦人許文龍已經95歲，熱愛藝術熱愛分享，未來基金會也會繼續秉持其理念，將他愛藝術的精神努力傳承下去中央社記者張新偉攝 111年10月29日

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮29日盛大舉行，國立台灣戲曲學院作品「左伯桃」榮獲評審團獎，校長劉晉立（圖）領獎時感謝所有評審肯定，並表示「如果沒有觀眾肯定，不會得到這個獎，謝謝大家。」中央社記者張新偉攝 111年10月29日

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮29日晚間在台灣戲曲中心舉行，最佳年度作品獎由真快樂掌中劇團以「王爺飯」獲得。中央社記者張新偉攝 111年10月29日

第33屆傳藝金曲獎29日晚間在台灣戲曲中心舉行頒獎典禮，最佳青年演員獎由國光劇團凌嘉臨以「狐仙」獲獎。中央社記者張新偉攝 111年10月29日

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮29日在台灣戲曲中心盛大舉行，最佳導演獎由戲曲導演曹復永以劇作「左伯桃」拿下。中央社記者張新偉攝 111年10月29日

第33屆傳藝金曲獎「最佳藝術音樂專輯獎」由國家交響樂團（NSO）「來自台灣─呂紹嘉的原鄉情懷」獲獎，NSO執行長郭玟岑（圖）29日代表出席頒獎典禮領獎。中央社記者張新偉攝 111年10月29日

第33屆傳藝金曲獎29日晚間舉行頒獎典禮，歌仔戲國寶楊麗花榮獲本屆戲曲表演類特別獎，她領獎時大喊好久不見，並表示年紀大了她不會退縮，「雖然沒牙齒也會咬花生。」希望一直為歌仔戲發聲努力。中央社記者張新偉攝 111年10月29日