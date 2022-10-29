楊麗花就是歌仔戲代名詞 一代小生傳承台灣文化不遺餘力【圖輯】

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（中央社網站）「楊麗花～歌仔戲」40歲以上的電視觀眾對這句slogan肯定不陌生，甚至還能跟著唱。在台灣，楊麗花就是歌仔戲的代名詞，這位78歲國寶從小演到老，從野台演到電視、演進國家劇院與小巨蛋，她驚人的個人魅力把歌仔戲變成流行文化、進入表演藝術殿堂，並以實際行動擔起傳承重任。

歌仔戲小生陳亞蘭日前首開先例以女性身分拿下金鐘獎戲劇節目男主角獎，她感性地把這份榮耀獻給恩師楊麗花，並說：「她是我一輩子的恩人，她教我做人、教我演戲，教我如何詮釋男性角色。」楊麗花手把手教這個後輩，嚴如師徒、親若母女。

楊麗花電視歌仔戲睽違16年回歸，「忠孝節義」總導演楊麗花（右）、製作人陳亞蘭攜手為戲宣傳。（中央社檔案照片）

對楊麗花來說，歌仔戲是真正的台灣文化，一定要傳承下去。她雖然沒有機會拿最佳男主角，但1993年就抱走金鐘獎特別獎，2013年拿到「全球中華文化藝術薪傳獎」終身貢獻獎，今年再獲頒第33屆傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎。

出身戲班的楊麗花，自幼耳濡目染，母親生她的那一天還在戲台上表演，她打趣地說自己「娘胎內就聽歌仔戲到出生」。6歲那年第一次登台演主角，和母親合演「安安趕雞」；13歲正式展開歌仔戲生涯，17歲以「陸文龍」一劇紅遍全台灣。她扮相俊美，眼神靈動，演皇帝、將軍英氣十足，演市井小民嬌憨魯直，演技細膩，魅力四射，迷倒無數女性粉絲，與柳青、葉青、小明明並稱歌仔戲4大小生。

楊麗花年輕時跟著母親到高雄唱戲。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

楊麗花在內台時期的文生扮相。（圖取自歌仔戲主題知識網網頁taiwaneseopera.ncfta.gov.tw）

楊麗花（左2）1969年與鄧麗君（左1）、姚蘇蓉（右2）、趙曉君（右1）等人前往新加坡，參加慈善晚會。（中央社檔案照片）

台灣歌仔戲被視為從宜蘭起源，楊麗花也是從宜蘭發跡，自野台唱到電視，1969年成為「台視歌仔戲劇團」團長兼製作人，逐漸確立「電視化」歌仔戲的錄製流程，讓民眾在家就可以欣賞歌仔戲。祖孫三代呷晚飯配楊麗花，成了生活日常。

從黑白電視演到彩色電視，楊麗花錄播過「七俠五義」、「楊家將」、「梁山伯與祝英台」、「隋唐演義」、「相思曲」、「蓮花鐵三郎」、「薛仁貴征東」、「紅樓夢」與「洛神」等好戲，開創電視歌仔戲黃金時期，也以「王文英與竹蘆馬」拿到1988年第23屆金鐘獎，這是歌仔戲首次獲得金鐘獎。

1978年7月，由楊麗花飾張生（右）、王寶玉飾鶯鶯（左）、翁倩玉飾小紅娘（中）的「新西廂記」開鏡。（中央社檔案照片）

關島小姐露西．蒙提諾拉（左2）1985年訪問台視並參觀歌仔戲錄影，與楊麗花（中）握手。（中央社檔案照片）

楊麗花（右）與蔡天送1992年參與「巡按與大盜」演出。（圖取自歌仔戲主題知識網網頁taiwaneseopera.ncfta.gov.tw）

楊麗花認為歌仔戲表演如果沒有改變與創新，一定會流失觀眾。她經歷廣播、電影、電視等不同演出型態後，1981年與老搭檔、「娘子」許秀年在台北國父紀念館演出「漁孃」，成為歌仔戲跨足現代劇場的先驅。之後陸續在國家戲劇院演出「呂布與貂蟬」、「梁祝」等大戲，2012年更開先例、跨界登上台北小巨蛋，和陳亞蘭共同演出「薛丁山與樊梨花」。她一再為歌仔戲突破疆界，為的就是不讓這項傳統戲曲消失。

她一生可說是為歌仔戲而生，2019年再度站上第一線，推出新戲「忠孝節義」，從籌備到拍攝完成耗時5年，也是她睽違16年回歸電視，就是希望透過個人號召力，重新讓歌仔戲走回家庭，讓更多年輕人欣賞歌仔戲。

楊麗花說：「只要有一口氣在，就是要為歌仔戲做事，因為這是我的責任。」（編輯：簡莉庭）

楊麗花（右）與許秀年1983年排練「漁孃」。（中央社檔案照片）

楊麗花歌仔戲「呂布與貂蟬」1991年在國家戲劇院演出，飾演呂布的楊麗花（右），與飾演貂蟬的司馬玉嬌（左）在劇中賣力演出。（中央社檔案照片）

楊麗花歌仔戲「呂布與貂蟬」1991年新編「呂布與貂蟬羽化升天」的情節，利用鋼索將扮演男女主角的楊麗花（右）、司馬玉嬌吊升空中。（中央社檔案照片）

由楊麗花（左）、許秀年主演的「梁山伯與祝英台」2000年在國家戲劇院彩排。（中央社檔案照片）

楊麗花歌仔戲「梁山伯與祝英台」2000年在國家戲劇院彩排，由楊麗花（右2）飾梁山伯、許秀年（右）飾祝英台、陳亞蘭（左）飾四九、紀麗如飾銀心。（中央社檔案照片）

楊麗花（右）2007年出席在國家戲劇院演出的「丹心救主」記者會。（中央社檔案照片）

楊麗花（左3）2007年率陳亞蘭（左2）資深班底在國家戲劇院演出「丹心救主」。（中央社檔案照片）

楊麗花63歲時發表口述傳記「歌仔戲皇帝─楊麗花」，圖為楊麗花與她年輕時照片。（中央社檔案照片）

楊麗花（右）與陳亞蘭2012年在台北小巨蛋演出「楊麗花終極大戲之薛丁山與樊梨花」，騰空吊鋼絲粉墨登場。（中央社檔案照片）

楊麗花（前右）與陳亞蘭（前左）登台北小巨蛋演出新作「楊麗花終極大戲之薛丁山與樊梨花」。（中央社檔案照片）

「楊麗花終極大戲之薛丁山與樊梨花」2012年登上台北小巨蛋，楊麗花（前左）與陳亞蘭（前右）攜手演出。（中央社檔案照片）

「楊麗花終極大戲之薛丁山與樊梨花」2012年登上台北小巨蛋，楊麗花（前左）與陳亞蘭（前右）攜手演出。（中央社檔案照片）