楊麗花、奇美文化基金會 獲傳藝金曲獎特別獎

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）第33屆傳藝金曲獎入圍名單今天揭曉，其中出版類特別獎由財團法人台南市奇美文化基金會獲得，戲曲表演類特別獎得主則為楊麗花。

傳藝金曲獎出版類特別獎得主財團法人台南市奇美文化基金會成立於1977年，長年推廣藝文公益事業，肩負文物典藏及管理研究維護的任務。

多年來奇美文化基金會為國際知名提琴典藏機構，透過名琴申借服務，嘉惠眾多年輕音樂家。歷年來出版古典音樂CD近百張，也舉辦「奇美藝術獎」培育美術與音樂人才，推廣古典音樂不遺餘力，為台灣培植藝文軟實力，開啟更多文化亮點、綻放國際舞台。

戲曲表演類特別獎得主的楊麗花出身戲班，自幼耳濡目染，13歲起正式展開歌仔戲生涯，經歷廣播歌仔戲、台語電影、電視歌仔戲及劇場演出。她的唱腔鏗鏘有力，扮相俊美，演技細膩入微，魅力四射。

從聲音到扮相，楊麗花讓傳統戲曲成為一種流行文化，讓不同世代的民眾透過不同媒體愛上歌仔戲。不但見證台灣歌仔戲的發展史，楊麗花三個字更成為台灣歌仔戲的代名詞，得獎實至名歸。

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文化部長李永得今天在記者會上表示，這是他第一次參加傳藝金曲獎公告記者會，特別向傳藝所有工作人員表達敬意。李永得表示，過去疫情兩年半期間，大家都非常辛苦，看到大家認真努力做創作，「表演少了，但是能量沒有少。」

李永得表示，過去政府重視有形文化資產，未來會加強無形文化資產，文化部會在預算給予支持，讓傳統藝術有能力維持經典，也有能力可以做跨界合作。（編輯：吳協昌）1110809