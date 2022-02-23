陳亞蘭「嘉慶君」忙到失聲 收楊麗花香吻很感動

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藝人陳亞蘭（右）主演歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭的恩師楊麗花（左）並擔任藝術總監，兩人23日同台為新戲宣傳。中央社記者王飛華攝 111年2月23日

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（中央社記者王心妤台北23日電）歌仔戲新劇「嘉慶君遊台灣」主演員陳亞蘭今天率演員群出席開播記者會，歌仔戲國寶楊麗花現身相挺並獻吻陳亞蘭，讓陳亞蘭感動說「不能洗臉」，也希望讓歌仔戲成為台灣驕傲。

陳亞蘭身為製作單位與主演者，斥資新台幣百萬元將記者會現場打造成清朝宮殿，表現推廣台灣傳統戲曲的決心。她說，「嘉慶君遊台灣」去年9月邁入後製期後，已180天沒有休假，近日為戲宣傳甚至累到「失聲」。

對於楊麗花相隔3年公開露面並給予「嘉慶君遊台灣」祝福，陳亞蘭表示，「（楊麗花）終身如父，是我一輩子的貴人。」楊麗花此次親自參與嘉慶君設計細節，她今天也誇獎陳亞蘭有問題都會主動發問，讓她更無藏私的分享經驗。

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楊麗花現場與陳亞蘭互相親吻臉頰，陳亞蘭直到下台受訪都還沒擦掉唇印，笑稱唇印是「國寶」，所以不能洗掉。陳亞蘭為了呈現完美的作品，自掏腰包許多錢，楊麗花知道後表示「下輩子我養你。」讓陳亞蘭感動落淚說：「哪有這種老師要養學生，應該是學生要孝敬老師，但這就知道她這輩子永遠挺到底。」

「嘉慶君遊台灣」明晚起每週一至週五晚間8時在台視播出。（編輯：張芷瑄）1110223

藝人陳亞蘭（2排左6）打造歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭恩師、全劇藝術總監楊麗花（2排左5）23日現身記者會，與劇組演員一同為戲宣傳。中央社記者王飛華攝 111年2月23日