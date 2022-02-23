更多編輯台推薦新聞：
日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日澳等國制裁一次看

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭將宣布進入緊急狀態 徵召18至60歲預備役軍人
首頁 / 娛樂

陳亞蘭「嘉慶君」忙到失聲 收楊麗花香吻很感動

2022/2/23 19:07（2/23 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人陳亞蘭（右）主演歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭的恩師楊麗花（左）並擔任藝術總監，兩人23日同台為新戲宣傳。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
藝人陳亞蘭（右）主演歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭的恩師楊麗花（左）並擔任藝術總監，兩人23日同台為新戲宣傳。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）歌仔戲新劇「嘉慶君遊台灣」主演員陳亞蘭今天率演員群出席開播記者會，歌仔戲國寶楊麗花現身相挺並獻吻陳亞蘭，讓陳亞蘭感動說「不能洗臉」，也希望讓歌仔戲成為台灣驕傲。

陳亞蘭身為製作單位與主演者，斥資新台幣百萬元將記者會現場打造成清朝宮殿，表現推廣台灣傳統戲曲的決心。她說，「嘉慶君遊台灣」去年9月邁入後製期後，已180天沒有休假，近日為戲宣傳甚至累到「失聲」。

對於楊麗花相隔3年公開露面並給予「嘉慶君遊台灣」祝福，陳亞蘭表示，「（楊麗花）終身如父，是我一輩子的貴人。」楊麗花此次親自參與嘉慶君設計細節，她今天也誇獎陳亞蘭有問題都會主動發問，讓她更無藏私的分享經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊麗花現場與陳亞蘭互相親吻臉頰，陳亞蘭直到下台受訪都還沒擦掉唇印，笑稱唇印是「國寶」，所以不能洗掉。陳亞蘭為了呈現完美的作品，自掏腰包許多錢，楊麗花知道後表示「下輩子我養你。」讓陳亞蘭感動落淚說：「哪有這種老師要養學生，應該是學生要孝敬老師，但這就知道她這輩子永遠挺到底。」

「嘉慶君遊台灣」明晚起每週一至週五晚間8時在台視播出。（編輯：張芷瑄）1110223

藝人陳亞蘭（2排左6）打造歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭恩師、全劇藝術總監楊麗花（2排左5）23日現身記者會，與劇組演員一同為戲宣傳。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
藝人陳亞蘭（2排左6）打造歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭恩師、全劇藝術總監楊麗花（2排左5）23日現身記者會，與劇組演員一同為戲宣傳。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
藝人陳亞蘭擔綱製作兼主演的歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭23日身穿龍袍現身記者會，為劇宣傳造勢。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
藝人陳亞蘭擔綱製作兼主演的歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」近期將播出，陳亞蘭23日身穿龍袍現身記者會，為劇宣傳造勢。中央社記者王飛華攝 111年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族