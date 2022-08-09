更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼
娛樂

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／應對混合戰打擊駭客 唐鳳：將約束公共領域電子看板
首頁 / 文化

傳藝金曲獎入圍名單揭曉 疫情下創作能量不減

2022/8/9 19:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北9日電）第33屆傳藝金曲獎入圍名單今天揭曉，共42組創作者、91件作品入圍。今年傳藝金曲獎共822件作品報名，參賽踴躍，傳藝中心主任陳悅宜表示，這反映在疫情衝擊下，藝文界創作能量不減。

傳藝金曲獎即將隆重登場，今天由總召集人徐亞湘、出版類召集人劉富美公布入圍名單，眾所矚目的特別獎則由文化部長李永得揭曉，出版類由財團法人台南市奇美文化基金會獲得，戲曲表演類由楊麗花獲得。

陳悅宜今天在記者會上表示，今年有許多創舉，包括獎項調整，為了充分反映業界多元生態，委請學者紀慧玲與傅裕惠進行調查訪談研究，第一個調整是考量人戲與偶戲的表現形式不同，因此增設「最佳偶戲主演獎」。

陳悅宜指出，另一個調整是為反映戲曲表演的多元性，因此增設「評審團獎」，透過評審的推薦與共識，能更貼切表彰各領域的傳統表演藝術與團隊；此外，今年也規劃「最佳人氣獎」，邀請觀眾一同參與。

今年入圍名單中，戲曲表演類由真快樂掌中劇團「王爺飯」一舉獲得5項大獎提名，國立台灣戲曲學院的「左伯桃」及一心戲劇團的「當時月有淚」緊追在後，分別入圍4項獎項殊榮。

出版類入圍最多獎項的專輯為「來自臺灣－呂紹嘉的原鄉情懷」，同時入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳演奏獎、最佳錄音獎、最佳作曲獎、最佳專輯製作人5大獎。

「臺灣眼世界心－環球遊記」、「文以莊 神的使女」、「白日放歌」、「笛蝶故事」等專輯則入圍4項大獎。

今年首次增設的「最佳偶戲主演獎」，入圍者包括林政興、柯世宏、洪啟文、郭建甫、陳皇寶，好手林立，備受期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今年在獎座設計也有突破，陳悅宜表示，過去32年，傳藝金曲獎沒有自己的品牌獎座，今年邀請設計師方序中操刀設計典禮獎座，以音波及鎏金造型象徵傳統藝術的律動感及生命力。宣傳大使陳漢典則表示，歡迎關心古典音樂出版及戲曲表演的觀眾朋友，一同見證經典。

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月29日在台灣戲曲中心大表演廳登場，典禮將由汪兆謙擔任總策展人，與共同策展人莊知恆、音樂總監蘇通達及視覺總監顏伯駿，共同打造以「經典運動場」為主題的頒獎盛會。（編輯：陳仁華）1110809

楊麗花
楊麗花、奇美文化基金會 獲傳藝金曲獎特別獎 洪文棟母親遺產稅訴訟 楊麗花等人判付4000餘萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族