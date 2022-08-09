傳藝金曲獎入圍名單揭曉 疫情下創作能量不減

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）第33屆傳藝金曲獎入圍名單今天揭曉，共42組創作者、91件作品入圍。今年傳藝金曲獎共822件作品報名，參賽踴躍，傳藝中心主任陳悅宜表示，這反映在疫情衝擊下，藝文界創作能量不減。

傳藝金曲獎即將隆重登場，今天由總召集人徐亞湘、出版類召集人劉富美公布入圍名單，眾所矚目的特別獎則由文化部長李永得揭曉，出版類由財團法人台南市奇美文化基金會獲得，戲曲表演類由楊麗花獲得。

陳悅宜今天在記者會上表示，今年有許多創舉，包括獎項調整，為了充分反映業界多元生態，委請學者紀慧玲與傅裕惠進行調查訪談研究，第一個調整是考量人戲與偶戲的表現形式不同，因此增設「最佳偶戲主演獎」。

陳悅宜指出，另一個調整是為反映戲曲表演的多元性，因此增設「評審團獎」，透過評審的推薦與共識，能更貼切表彰各領域的傳統表演藝術與團隊；此外，今年也規劃「最佳人氣獎」，邀請觀眾一同參與。

今年入圍名單中，戲曲表演類由真快樂掌中劇團「王爺飯」一舉獲得5項大獎提名，國立台灣戲曲學院的「左伯桃」及一心戲劇團的「當時月有淚」緊追在後，分別入圍4項獎項殊榮。

出版類入圍最多獎項的專輯為「來自臺灣－呂紹嘉的原鄉情懷」，同時入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳演奏獎、最佳錄音獎、最佳作曲獎、最佳專輯製作人5大獎。

「臺灣眼世界心－環球遊記」、「文以莊 神的使女」、「白日放歌」、「笛蝶故事」等專輯則入圍4項大獎。

今年首次增設的「最佳偶戲主演獎」，入圍者包括林政興、柯世宏、洪啟文、郭建甫、陳皇寶，好手林立，備受期待。

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今年在獎座設計也有突破，陳悅宜表示，過去32年，傳藝金曲獎沒有自己的品牌獎座，今年邀請設計師方序中操刀設計典禮獎座，以音波及鎏金造型象徵傳統藝術的律動感及生命力。宣傳大使陳漢典則表示，歡迎關心古典音樂出版及戲曲表演的觀眾朋友，一同見證經典。

第33屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月29日在台灣戲曲中心大表演廳登場，典禮將由汪兆謙擔任總策展人，與共同策展人莊知恆、音樂總監蘇通達及視覺總監顏伯駿，共同打造以「經典運動場」為主題的頒獎盛會。（編輯：陳仁華）1110809