嘉慶君續作籌備起跑 陳亞蘭邀民眾成為共同出品人

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新科金鐘視帝陳亞蘭兌現繼續傳承歌仔戲承諾，宣布籌備續作「嘉慶君再遊台灣」，並以群眾募資形式，讓每名願意傳承歌仔戲的人都能當「共同出品人」。（陳亞蘭歌仔戲團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月27日

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）創下金鐘歷史紀錄的新科視帝陳亞蘭，兌現繼續傳承歌仔戲承諾，宣布正緊鑼密鼓籌備續作「嘉慶君再遊台灣」，並以群眾募資形式，盼號召3000名有志之士擔任共同出品人。

「嘉慶君遊台灣」是台灣近來少見的古裝劇，並因結合動畫與漫畫等特效元素，成為創新的電視歌仔戲。膾炙人口的劇情搭配演員們精湛演技，讓不少網友紛紛留言：「謝謝亞蘭姐用心製作新戲讓大家又哭又笑」、「想起小時候和家人一起看歌仔戲的時光」、「敲碗第2季」，不僅好評如潮，收視也衝出佳績。

陳亞蘭在金鐘獎頒獎典禮當天讓人動容的感言：「我願意為了唯一原生台灣劇種努力奉獻」、「我希望大家共襄盛舉，一起讓歌仔戲代代相傳」，再次表明推廣歌仔戲不遺餘力的決心。

在獲獎前，陳亞蘭就心心念念想推出續集「嘉慶君再遊台灣」，但第一季製作費拍攝缺口，讓陳亞蘭賣出3棟房籌措經費。

為了能讓續集口碑再創高峰，陳亞蘭與台灣群眾集資顧問公司「貝殼放大」合作，藉由群眾集資的方式，號召更多過去不一定熟悉傳統戲曲的網路新世代共同加入，並讓每位願意傳承歌仔戲的人都能當「共同出品人」，相信能集結眾人之力推出更好的作品。

陳亞蘭指出，續作規劃以台灣這塊土地相關題材的有趣劇情作為展開，製作上希望比第一季有更高水準的動畫與特效，並延續「融合傳統與創新」特色、留住台灣歌仔戲人才。

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陳亞蘭表示，「歌仔戲是台灣傳統文化的精髓，而文化傳承難以靠少數人努力，希望號召更多人、特別是年輕人們，一起加入傳承行列。」

作為史上首部電視歌仔戲群眾集資計畫，為了回應贊助者的信任，陳亞蘭預計將集資金額扣除必要宣傳開銷後，餘額全數交付「銀行信託專戶」，依信託專戶款項累積金額及戲劇拍攝各階段目標，向銀行提出證明後，才可以動用帳戶內的經費，希望以身作則讓「信任」成為文化傳承的基礎。（編輯：張雅淨）1111027