陳亞蘭摘視帝樂喊出頭天 預告新「嘉慶君」籌備中

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第57屆金鐘視帝由歌仔戲演員陳亞蘭（圖）創紀錄獲獎，她含淚感謝恩師楊麗花，強調楊麗花是自己心中永遠的男主角，這個獎應該由她得。中央社記者張新偉攝 111年10月22日

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（中央社記者王心妤台北23日電）第57屆金鐘獎昨晚落幕，「嘉慶君遊台灣」陳亞蘭反串飾演男角破紀錄摘下視帝；陳亞蘭慶功宴笑稱「出頭天」，透露「嘉慶君再遊台灣」籌備中，預計群眾募資，承諾不會亂花錢。

陳亞蘭昨晚打破紀錄登台後表示，因為史無前例，所以入圍時的各種採訪邀請都來者不拒，就是希望透過各管道讓大家看到「歌仔戲」，也願意為這源自台灣的原生劇種全力奉獻。她也說：「我們做人需要心存忠孝節義，人若照天理，天才會照甲子，時機若不好，就要更有勇氣，台灣人手牽手、心連心，共同創造台灣奇蹟。」

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陳亞蘭會後出席慶功宴表示，「嘉慶君再遊台灣」已經籌備中，希望粉絲提議的集資方式，讓歌仔戲年輕化，也能保存台灣文化。她表示，集資後會使用信託方式，計畫需要給銀行審核通過才會撥款，承諾不會亂花別人的錢。

陳亞蘭透露，楊麗花昨晚都守在電視機前關注頒獎典禮，她摘獎後馬上打電話和楊麗花討鼓勵，「她（楊麗花）有隔空送吻，平常才不會這麼熱情」；陳亞蘭也笑說，楊麗花有稱讚她的的紅毯造型好看。（編輯：陳仁華）1111023