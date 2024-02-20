歌仔音樂劇1624出版劇本書 展現台灣無盡包容

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）台北國際書展今天首日，主題廣場迎來台灣歌仔戲兩大天王孫翠鳳與唐美雲，共同為即將上演的戶外歌仔音樂劇「1624」劇本書出版對談，傳遞劇中台灣是大地之母，誰來誰走都展現無盡包容。

大型戶外歌仔音樂劇「1624」由文化部支持，導演李小平、編劇施如芳、蔡逸璇，攜手全劇21名主演、13個表演團體，台前幕後近500名團隊合作，可說是共創穿越400年歷史的環境劇場，將在元宵節期間，在台南高鐵站旁大台南會展中心前空地開演。

施如芳表示，歌仔音樂劇「1624」從1628年荷蘭人與日本船長因貿易衝突所導致的武裝挾持事件出發，「這雖然是個貿易戰事件，但看見台灣已成兵家必爭之地，透過這一段來轉動這齣戲劇，用藝術去還原更生動的史實。」

施如芳表示，「1624」是基於歷史出發的虛構文本，劇中每一個人物都無好壞之分，全然都為險惡的生存展現力量。施如芳說，劇情中從西拉雅人、漢人、日本人到荷蘭人等等，大家在這個台灣歷史場景交會，無論是哪一族，無論先來後到，台灣這塊土地是「大地之母」，展現了無盡包容。

史上第一遭孫翠鳳與唐美雲兩大天王同台，兩人對談時都說，自己已經告訴各自的粉絲來看戲，但不可以吵架鬧事。各自談到劇中最想嘗試的角色，孫翠鳳說，如果有續集，她最想挑戰的是鄭成功，「人在大航海時代，必須知道如何生存，這次演的鄭芝龍傾盡心力將生存法則傳承給鄭成功，我更想知道鄭成功的心路歷程。」

孫翠鳳也說，如果可以挑角色，「我最想演王海玲的尪姨，不但服裝很美，唱歌也很美，但我想劇組不需要我這種低音來唱。」

唐美雲表示，距離演出越來越近，「我只想把荷蘭長官諾一知演好。」唐美雲深信世間有輪迴，每個人或許在台灣來來回回好幾趟，「如果可以，我其實劇中每一個角色都想嘗試，才能從不同的角度出發，更能了解、體會跟包容。」她說這次不但要談判跟談戀愛，還得跟音樂劇一樣唱歌跳舞，讓大家看見耍帥的唐美雲。

導演李小平原訂要實體參加對談，但因演出現場劇組迫在眉睫，他透過現場即時連線表示，從文本閱讀到現場觀看這齣戲，一定會給大家很滿意的看戲歷程。李小平說，很感謝這次劇本給了精彩基底，無論是冷衝突或是熱場景都以戲劇筆調書寫，希望從文字到戲劇，讓「1624」帶給大家更多的樂趣。

印刻文學出版的「1624」劇本書加上劇照與幕後團隊設計心情，在台北國際書展攤位上相當搶眼。今天正好碰上立法院會施政報告及質詢首日，文化部長史哲特別在中場休息時間到了台北書展現場，靜靜坐在台下關心孫翠鳳與唐美雲的明星級對談，之後也到各書區買書，帶頭感受逛書展的樂趣。（編輯：張雅淨）1130220

台北國際書展20日在台北世貿1館登場，展區主題廣場安排「王見王，1624見真章」講座活動，歌仔戲知名演員孫翠鳳（左2）、唐美雲（右2）出席與談，跟現場民眾分享拍戲趣事。中央社記者王騰毅攝 113年2月20日