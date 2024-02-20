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香港詩人廖偉棠母語寫詩 像拿刻刀留印記給下一代

2024/2/20 15:26（2/20 15:50 更新）
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（中央社記者王心妤台北20日電）香港詩人廖偉棠和作家劉克襄今天在書展以「母語盪失路」對談，廖偉棠表示，每個統治者要征服人心會從統一語言著手，寫作者使用母語就像拿著刻刀留下印記給下一代。

香港詩人廖偉棠2018年後移居台灣，他的詩集「劫後書」是來到台灣後完成的首部作品。

劉克襄今天表示，廖偉棠的「劫後書」重要性在於用詩對話，不是像一般詩人從自己的世界挖掘鑽石，而是攤開自己種出一片森林去交流。

廖偉棠在講座上以母語朗誦「盪失路」、「聽得吳詠梅『嘆五更』」、「這雙手」等詩。廖偉棠分享，在他的出生地廣東，「廣東人現在上課要講普通話，台灣也經歷過2次，每個統治者要征服人心，就要重新命名語言、腔調，可能不久後的將來，（香港）地名都會改變，變得比較中國化。」

廖偉棠表示，所有離開香港的香港人，唯一的共通點就是都帶著母語，作為寫作者掌握了語言，像是手拿著刻刀，用他的方式刻下母語的詩。

廖偉棠表示，「劫後書」不只侷限談香港的母語，也談到烏克蘭、緬甸、愛爾蘭等地的母語，「母語是跟我心裡最柔軟的一塊有連接。」劉克襄表示，母語代表著希望，光是看到廖偉棠的詩，就讓他有熱血沸騰的感受。（編輯：李亨山）1130220

#香港
#劉克襄
#廖偉棠
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