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青花龍降臨台北書展 故宮邀民眾元宵節體驗剪紙

2024/2/20 15:19（2/20 16:01 更新）
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國立故宮博物院參展第32屆台北國際書展，呼應龍年，以典藏「青花九龍天球瓶」打造擴增實境（AR）「好運龍龍」，讓民眾可於書展打卡。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月20日
國立故宮博物院參展第32屆台北國際書展，呼應龍年，以典藏「青花九龍天球瓶」打造擴增實境（AR）「好運龍龍」，讓民眾可於書展打卡。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 113年2月20日
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（中央社記者王寶兒台北20日電）青花龍降臨第32屆台北國際書展，國立故宮博物院參展台北書展，以典藏「青花九龍天球瓶」打造擴增實境（AR）「好運龍龍」，民眾可前往打卡，元宵節現場將辦限額剪紙活動。

故宮今天發布新聞稿表示，配合台北書展及年節歡慶氛圍，故宮展位空間現場設有以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，更擷取「赤壁賦」書法名句印製成書冊造型的拍照區，讓古今融合。來訪民眾凡於現場打卡或完成搶答任務者，還有機會獲得限定版「龍舞故宮春聯」。

書展期間，故宮推出多款限量出版品特價3折優惠，以及其他文物圖卡與月刊銅板價活動。凡單筆消費滿新台幣2000元以上，就可獲得限量「天子璽印紅包袋」。

故宮表示，另特別於24日及25日元宵節舉辦傳統剪紙手作體驗活動，每場限額14名，書展期間只需在故宮精品網路商城、實體門市或書展消費滿千元，即可憑消費憑證現場報名參與，製作出個人專屬的剪紙藝術，為新的一年增添吉祥好運。

2024台北國際書展即日起於台北世貿一館展出至25日。（編輯：李亨山）1130220

#台北市
#故宮
#李亨山
台北國際書展
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