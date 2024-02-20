以實際行動支持書展 蔡總統鼓勵閱讀造浪

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）第32屆台北國際書展今天開幕，總統蔡英文出席開幕記者會，邀請大家逛書展，用閱讀造浪，以行動支持台灣出版業，讓台灣閱讀風氣不斷提升。

台北國際書展於COVID-19疫情期間中斷舉辦，復辦後蔡總統連續第2年出席書展開幕典禮，以實際行動支持書展。

蔡總統致詞時表示，隨著數位科技發展，閱讀方式和媒體也正在改變，為了鼓勵數位閱讀，促進出版業數位轉型，文化部已擴大數位出版補助，並在去年推出擴大電子書計次借閱服務，在中央和地方政府合作下，每一次的借閱都能夠回饋給出版社跟創作者，促進了數位出版和閱讀的正向循環。

蔡總統說，這項服務上線以後，使用人次較前一年同期成長2倍；另外政府也透過優化圖書館的圖書採購，以及增進實體書店營運等策略，支持實體書產業和發展。

蔡總統說，文化部近年推出文化黑潮計畫，讓台灣的文化和技術持續走向世界；去年推出的文化幣，在今年更擴大適用對象，從16到22歲都可以領，今年書展用文化幣買書還有點數加碼的回饋。

蔡總統強調，台北國際書展是東亞地區在開春之後的第一場國際書展，今天在現場有許多來自不同國家的大使和代表，都是多元文化的造浪者，豐富了台灣還有台北國際書展的知識力和文化力。

今年書展的主題國是荷蘭，蔡總統表示，荷蘭與台灣是共享自由人權價值的民主夥伴，她相信透過書展交流，雙邊夥伴關係也會更加緊密。（編輯：張雅淨）1130220